У миллионов россиян изменились пенсии с 26 мая

В правительстве признали, что пенсии не позволяют обеспечить достойную жизнь
Это интересно 18:00
Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая. Новые правила предполагают сначала устанавливать социальную доплату, которая приравнивает размер пенсии к ПМ, а после уже индексировать ее, чтобы доход пенсионера был выше прожиточного минимума.

До введения новых правил в случае, если пенсия неработающего пенсионера была ниже прожиточного минимума (ПМ), ему назначалась социальная доплата, чтобы в сумме пенсионер получал пенсию не ниже ПМ. При этом после индексации пенсий доплата уменьшалась, и в сумме человек мог получить такую же пенсию, как и до индексации.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что пенсии не позволяют обеспечить достойную жизнь.

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