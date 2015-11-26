Состояние детских площадок проверяют в Приморье

Активисты партпроекта "Народный контроль" оценили, насколько они соответствуют нормативам и безопасны для жизни и здоровья детей
Общество 18:10
Состояние детских площадок проверяют в Приморье. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Единая Россия" начала проверку состояния игровых детских площадок в Приморье. Первые рейды по оценке качества детских площадок перед началом летних каникул прошли на территории семи муниципалитетов – городах Артеме, Владивостоке, Дальнегорске, Большом Камне, Находке, Партизанске, Краснореченском, где активисты партийного проекта "Народный контроль" оценили состояние покрытия, садово-парковой мебели, игрового и спортивного оборудования — насколько они соответствуют нормативам и безопасны для жизни и здоровья детей. Информация о выявленных нарушениях будет передана в администрации муниципалитетов, управляющим компаниям, товариществам собственников недвижимости с требованием устранить выявленные недостатки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

На ряде территорий были выявлены существенные нарушения, информация о которых будет передана в администрации муниципалитетов, управляющим компаниям, товариществам собственников недвижимости.

До конца июня 2019 года активисты партпроекта "Единой России" "Народный контроль" проведут проверку состояния детских площадок во всех 85 регионах страны. Об этом заявила координатор партпроекта "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.

Состояние детских площадок проверяют в Приморье

Состояние детских площадок проверяют в Приморье. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"В связи с многочисленными случаями травматизма в летний период, о которых сообщают СМИ и рассказывают пользователи социальных сетей, мы начали проверки состояния детских площадок в регионах России. Наши активисты оценят соответствие объектов нормативам и их безопасность для жизни и здоровья детей. Мы будем обращаться в администрации муниципалитетов, управляющие компании и товарищества собственников недвижимости с просьбой устранить выявленные нарушения. И по своей, партийной, линии возьмем эту работу на контроль. В том случае, если нарушения не будут устранены, обратимся в органы прокуратуры", — сказала Кувычко.

Партийный проект "Единой России" "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.

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