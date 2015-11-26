Эксклюзивные фото "сплющенных авто" с места обвала подпорной стены во Владивостоке

Накренившаяся конструкция давно беспокоила горожан, но ремонта она так и не дождалась
Это интересно 09:15
Поврежденные автомобили на Ладыгина, 11. Фото: ИА PrimaMedia

Подпорная стена, лестница и бетонный столб рухнули на припаркованные автомобили у дома на Ладыгина, 11, во Владивостоке. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. По словам местных жителей, на ветхой стене давно висело объявление, что парковаться под ней опасно, сообщает корр. ИА PrimaMedia с места событий.

Причиной инцидента стал ночной ливневый дождь, который подмыл и без того ветхую и накренившуюся подпорную стену. Бетонные плиты погребли под собой три автомобиля, которые не подлежат восстановлению. Красный Nissan X-trail и белый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport превратились в "лепешку", у Mitsubishi Delica смята вся передняя часть машины и лопнули колеса. Меньше всех пострадал Toyota Vitz — у него поврежден задний бампер и правая сторона кузова. Из смятых автомобилей на асфальт вылилось топливо и технические жидкости.

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Вместе с подпорной стеной рухнул бетонный столб и лестница, ведущая к дому на Ладыгина, 9 и школе №64.

"Проснулись среди ночи от страшного грохота. Думали что-то взорвалось. Конечно, страшное зрелище. Столб, падая, едва не достал до стены дома, мог окна выбить запросто. Мы давно знали, что эта стена рано или поздно рухнет. На ней даже висело объявление, что там парковаться не надо — опасно", — прокомментировали местные жители, собравшиеся на месте происшествия.

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Сразу после инцидента на место прибыли спасатели.

"Своевременно на место приехали городские спасатели, осмотрели автомобили под плитами. Никого обнаружено не было. Место происшествия было оцеплено, сейчас будут работать коммунальные службы по устранению последствий", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пострадавших и погибших в происшествии нет. Будет ли владельцам уничтоженных автомобилей возмещен ущерб, пока неизвестно.

автомобиль как вид транспорта происшествие

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