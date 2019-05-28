День массового футбола отметили сразу на трех площадках в Южно-Сахалинске

Всероссийский фестиваль "День массового футбола" прошел в островной столице 25 мая. Праздничные мероприятия проводились на трех стадионах: "Космос", "Спартак" и СК "Олимпия-парк", сообщает ИА SakhalinMedia.

"Космос" в этот день собрал более ста любителей футбола, от самых маленьких до людей старшего поколения . К традиционному футболу добавилось состязание для команд из детских садов. Традиционно стартовал футбольный сезон в Чемпионате Сахалинской области по футболу в формате 8х8.

Параллельно с турнирами на "Космосе" праздничные мероприятия проходили в СК "Олимпия-парк", где гости торжества открыли для себя мир виртуальной реальности. Любой желающий мог спуститься на горных лыжах с горы, отточить навык стрельбы на монстрах и покататься на американских горках.

Заключительной площадкой стал "Спартак". На стадионе были организованы мастер-классы по футбольной технике от тренеров ФК "Сахалин". Гости события могли выполнить ряд спортивных заданий, за выполнение которых начислялись баллы. Победители каждой из возрастных групп получили уникальную возможность принять участие в футбольных тренировках при ФК "Сахалин".

28.05.2019