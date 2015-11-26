Праздник "Безопасное лето" организовали энергетики для детей Благовещенска

В течении двух часов дети были погружены в тему электробезопасности
Общество 10:18
Праздник "Безопасное лето" организовали энергетики для детей Благовещенска. Фото: пресс-служба ДРСК

"Амурские электрические сети" (филиал АО "ДРСК") в честь окончания учебного года организовали праздник электробезопасности для школьников Благовещенска. Более 120 детей начальных классов и их родители стали участниками этого мероприятия, которое проводили на турбазе "Мухинка", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Совместный проект "Амурских электрических сетей" и турбазы "Мухинка" запустили в этом году. Для проведения профилактических мероприятий подготовлен учебный класс с мультимедиа и реалистичными макетами энергообъектов, разработали обучающий урок и игровые программы.

"Филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на постоянной основе с 2009 года ведет разъяснительную работу по электробезопасности среди населения Амурской области, и в первую очередь, среди детей, — рассказывает директор Евгений Семенюк. — Мы проводим уроки, конкурсы, ведем профилактическую работу через СМИ, каждый раз ищем новые формы привлечения к этой работе детей и взрослых. Класс электробезопасности на турбазе – это новая форма работы. Уроки проводят наши специалисты, а игровую программу – сотрудники турбазы или приглашенные агентства".

Праздник "Безопасное лето" организовали энергетики для детей Благовещенска

Праздник "Безопасное лето" организовали энергетики для детей Благовещенска. Фото: пресс-служба ДРСК

В программе праздника "Безопасное лето" была расширенная программа: урок по электробезопасности, экскурсия на энергообъект и демонстрация реалистичных макетов энергообъектов, квест "Фиксики спасают электричество" и эстафета. В течении двух часов дети были погружены в тему электробезопасности.

В этом году в школах области запланировано проведение 160 уроков электробезопасности (6+) специалистами "Амурских электрических сетей". По заявкам от школ будут проведены уроки электробезопасности в учебном классе на турбазе.

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