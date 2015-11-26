Критический день: астрологи сказали, чего бояться больше всего в ближайшее время

Следует опасаться огня и острых предметов
Это интересно 10:30
Критический день: астрологи сказали, чего бояться больше всего в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, что Луна в четверг, 30 мая, будет находится в знаке Овен. По их прогнозам, этот день считается критическим. Так, что лучше к этому дню стоит подойти во все оружии. Специально для этого мы приготовили для вас несколько рекомендаций, которые, возможно, помогут вам нивелировать разногласия и избежать негатива в такой критический день.

Звезды говорят, что у нас может появиться повышенная импульсивностью, поспешностью в действиях и опрометчивостью. Астрологи рекомендуют не брать в работу стратегические дела — лучше немного подождать, иначе упущенная мелочь обернется негативным оттенком. Например, срыв важных переговоров или заключение договора могут сорваться из-за сущего пустяка.

Также, по словам астрологов, в этот день вы можете резко высказываться в адрес оппонентов, что явно не сулит выгоды в делах.

Кроме этого,Следует остерегаться огня и острых предметов. Не исключены несчастные случаи.

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