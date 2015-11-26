Горожане попросили сделать открытую спортивную площадку

"Нам интересно выстроить диалог": ИСК Система встретилась с жителями Уткинской. Фото: предоставлено компанией "ИСК Система"

Компания "ИСК Система" презентовала свой проект благоустройства жителям улиц Уткинская, Комарова и Нерчинская, в воскресенье, 26 мая. Компания учла пожелания жителей и включила в проект новые спортивные площадки и прогулочные зоны. Также жители этих улиц на встрече могли высказать свои пожелания по благоустройству улицы Уткинская, 21, сообщает ИА PrimaMedia.

Руководители компании и проектировщики пошагово рассказали, каким образом на пустырях и косогорах в сочетании с домом, выполненным в архитектурных традициях трех веков (XIX, XX, XXI), разместится детская площадка, спортивное поле и Workout-площадка.



"Нам интересно выстроить диалог": ИСК Система встретилась с жителями Уткинской. Фото: предоставлено компанией "ИСК Система"

"Наша главная задача состояла в том, чтобы сделать полное преображение территории. Построить спортивную и детские площадки, сделать озеленение и сохранить архитектуру старого города. Мы готовы обсудить ваши требования и пожелания по благоустройству той территории, рядом с которой вы живете", – обратился к присутствующим соучредитель "ИСК Система" Сергей Вахнин.

Обеспокоенность жителей улиц Уткинская, Комарова и Нерчинская состояла в том, что спортивная площадка будет доступна только для дома Уткинская, 21, а жители остальных улиц не смогут воспользоваться новым спортивным полем. Руководитель компании "ИСК Система" Алишер Аббасов рассказал, что площадка не только будет общей, но и будет передана безвозмездно муниципалитету.

"Мы в проекте не будем применять какие-то ограждающие конструкции. Люди просят спортивную площадку, поэтому мы не планируем закрывать территорию, тем более площадку", – сказал Алишер Аббасов.

Также на встрече жители высказались насчет проезжей части, которая идет от улицы Комарова и затрагивает улицы Уткинская и Нерчинская. По их мнению, из-за постройки дома ширина дорожной полосы будет иметь два метра, а парковочных мест будет вовсе не хватать. Компания учет эти моменты и выполнит проезд к домам, а парковку сделают под домом.

"Под домом парковка будет иметь от 130 до 140 мест. Проектная организация планировала 100 парковок, но застройщик попросил нас спроектировать 136 мест. Несмотря на то, что это несет дополнительное финансовое бремя, Система делает больше парковочных мест", – отметил директор проектной компании "Арзиз" Александр Зацаринный.

Для реализации проекта строительная компания Система готова убрать под землю линии электропередач, которые мешают построить спортивную площадку. На реализацию проекта уйдет более 150 млн рублей. Благоустройство района будет стоить около 50 млн рублей, а вот за линию передач компания отдаст порядка 100 млн рублей.

"Нам очень важны подобные встречи с жителями, так как, до нас этого никто не делал. Мы хотим найти диалог и понимать, что мы, как строители можем сделать для района и города в целом. Мы хотим людям донести то, что это кроме застройщика никто не сделает. Если строитель губит сквер или детские площадки и вместо них строит дом это одно, но, если проект органично может вписаться в городскую среду, то я не вижу здесь проблемы", – заключил руководитель "ИСК Система" Алишер Аббасов.