День защиты детей с "Фреш 25"

Участвуйте в конкурсе и получите вкусный набор от супермаркета
Общество 14:31
Ребенок. Фото: https://pixabay.com

В школах уже прозвенел последний звонок, в детских садах также проходят выпускные, и лето нас встречает праздником: 1 июня – День защиты детей. По традиции в этот день устраиваются различные мероприятия для детей: конкурсы, концерты, проходят выставочные и познавательные программы. Сеть супермаркетов "Фреш 25" также приглашает приморцев поучаствовать в конкурсе к 1 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

Условия конкурса* вы найдете на странице в Instagram @25fresh под постом "Конкурс", выигравший участник получает вкусный набор от супермаркета.

*Сроки проведения конкурса с 20.05.2019 г. по 30.05.2019 г. С информацией об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте "Фреш 25".

Также к этому празднику сеть супермаркетов приготовила специальные предложения. Акция действует с 29 мая по 11 июня:

  • Нектар "Любимый" за 17,90 рублей (-62%)
  • Пирожное "Мишка Барни" за 86,90 рублей (-31%)
  • Йогурт "Растишка" за 23,90 рублей (-23%)

Со всем перечнем акционных товаров вы можете ознакомиться на сайте Fresh25.ru.

Подарки

Подарки. Фото: предоставлено "Фреш 25"

продукты питания дети 1 июня, День защиты детей

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