Московский кредитный банк представил MKB Private Bank

Услуги подразделения включают в себя комплекс банковских и инвестиционных решений
Общество 12:09
Банк. Фото: https://pixabay.com

Московский кредитный банк (МКБ) представил направление частного банковского обслуживания в обновленном формате. Подразделение, работающее с состоятельными клиентами. теперь называется MKB Private Bank, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Услуги MKB Private Bank включают в себя комплекс банковских и инвестиционных решений. Учитывая индивидуальные потребности каждого клиента, эксперты MKB Private Bank помогают решать повседневные финансовые и нефинансовые задачи и достигать долгосрочные жизненные цели.

"Развитие направления private banking является одной из приоритетных задач бизнеса МКБ, — говорит руководитель MKB Private Bank Андрей Юматов. – Мы считаем, что экспертиза нашей команды, высокий уровень персонализации предложений и сервиса, а также возможности, которые дает синергия всех компаний группы МКБ, помогут нашим клиентам получить максимальный спектр услуг по сохранению капитала и широкие возможности инвестиций в любые рынки и инструменты".

Одновременно с обновлением бизнес-подразделения произошла смена логотипа и фирменного стиля MKB Private Bank, который отличается от брендинга МКБ.

Подробнее ознакомиться с услугами MKB Private Bank можно на сайте private.mkb.ru или по телефону 8 800 200-51-41.

Услуги оказывает ПАО "Московский кредитный банк". Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г.

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