"Я бы не ставил здесь" - ЧП с подпорной стеной было предсказано за несколько часов до

Некоторые предполагают, что виной мог стать строящийся недалеко ТЦ
Это интересно 12:20
Поврежденные автомобили на Ладыгина, 11. Фото: ИА PrimaMedia

Обрушение подпорной станы за несколько часов до ЧП предсказал местный житель. Мужчин не экстрасенс и совсем далек от от мистики, просто об аварийном состоянии данного объекта было известно уже давно. Кроме этого, еще одной причиной обрушения мог стать строящийся выше ТЦ, сообщает ИА PrimaMedia.

В интернете появилась запись с видеорегистратора. Видно, как водитель проезжает мимо обрушившейся стены, при этом обсуждая со своей пассажиркой о том, что скоро объект может рухнуть.

"Я бы не ставил здесь машины. Скорее всего рухнет во время тайфуна", — говорит рулевой.

Стоит отметить, что запись датирована 27 мая, т.е. была она сделана несколькими часами до обвала.

Как написал в своей социальной сети один из депутатов Законодательного Собрания Дмитрий Новиков, в ближайшее время он планирует выяснить, не стал ли причиной обрушения торговый центр, который строиться чуть выше здания по адресу Ладыгина, 11.

Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 мая из-за обильных осадков произошло обрушение подпорной стены. Как утверждают местные жители, объект уже давно был в аварийном состоянии и требовал ремонта, однако мэрия на просьбы не реагировала.

В результате ЧП под завалами оказались несколько машин. Благо, что обошлось без жертв и пострадавших.

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