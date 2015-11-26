"Дальневосточный гектар" в Приморье вот-вот станет "пятнадцатитысячником"

С начала реализации федерального проекта в Приморском крае оформлено порядка 14,7 тысячи земельных участков

Дальневосточный гектар, пресса о ДВ-гектаре. Фото: ИА PrimaMedia

По последним данным, с начала реализации федерального проекта "Дальневосточный гектар" в Приморском крае оформлено уже 14 744 земельных участков, из них больше тысячи – с начала 2019 года. По еще 2138 заявлениям уже принято положительное решение о предоставлении участка – ведется процесс формирования и подписания договоров. Еще немного, и число обладателей бесплатных земельных участков достигнет круглой цифры – 15 тысяч. Таким образом, Приморье можно по праву назвать самым востребованным регионом среди участников программы "Дальневосточный гектар". Здесь наиболее популярной территорией для предоставления "гектаров" стали Надеждинский, Шкотовский и Хасанский районы. ИА PrimaMedia выяснило, как приморцы планируют использовать свои участки.

8% выразили желание использовать землю в коммерческих целях — открыть магазины, кафе, объекты придорожного сервиса и т.д. Широко известна история предпринимателя из Находки, который построил пекарню в тайге Партизанского района. Там возведены дома с русскими печами, установлена мельница, добраться до данной территории возможно только пешком либо на внедорожниках. Такая отдаленность не случайна, для реализации проекта выбирался участок с чистым воздухом и водой. В конце прошлого года пекарня начала продажу и доставку произведенного хлеба, принимая заказы через социальные сети. Еще один проект реализуется в Ханкайском районе: на 13 гектарах инициаторы хотят построить детско-юношеский спортивный клуб "Олимп".

13% планируют организовать на своем гектаре турбазы, отели и другие объекты, которые позволят вести работу в сфере туризма. К примеру, на территории Шкотовского муниципального района обладатели "дальневосточных гектаров" создают экопарк "Лесная школа ВЕРОНИКА". Уже проведены работы по закладке фундамента, подводятся коммуникации, а в перспективе в границах этой территории будет образовано поселение "Лесное" на 50 дворов. В широком масштабе данное развитие территорий края входит в проект "На край земли", созданный инициативной группой граждан.

26% получателей решили использовать землю для сельскохозяйственной деятельности или для ведения личного подсобного хозяйства: огородничества, овощеводства, садоводства, животноводческой деятельности, выращивания сельскохозяйственных культур, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и других направлений в этой сфере. К примеру, один из обладателей "дальневосточного гектара", оформивший 9 гектаров на себя и своих родственников уже завершает строительство своего дома и приступает к выращиванию грибов шиитаке.

42% заявили, что планируют вести индивидуальное жилищное строительство. Чаще всего речь идет о строительстве дома для собственной семьи. Есть примеры, когда на гектарах воплощаются экспериментальные архитектурные проекты – так, житель Приморья Владимир Столяров построил дом-сферу. В перспективе он планирует организовать производство полусфер на продажу.

За помощью на первом этапе можно обратиться и в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.

Как рассказал заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Алексей Ляйфер, в структуре департамента создан Центр поддержки получателей Дальневосточного гектара. Располагается он во Владивостоке, по адресу: улица Бородинская, 14 (1-й этаж).

— Туда приходят граждане, заинтересованные в получении необходимой им информации о программе "Дальневосточный гектар". Там они могут посмотреть карту с обозначением земельных участков в любом муниципальном районе Приморского края. Также они могут получить консультацию по подбору земельного участка, по регистрации на федеральном информационном портале "На Дальний Восток", по дальнейшему выбору разрешенного вида использования земельного участка, — рассказал Алексей Ляйфер.

Аналогичную информацию можно получить в местных администрациях у профильных специалистов. Кроме того, исчерпывающая информация о программе также представлена на сайте федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ" и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Отметим, что для освоения "дальневосточных гектаров" и реализации своих проектов граждане могут получить государственную поддержку – это субсидии, стимулирующие животноводство в личных подсобных хозяйствах, гранты на поддержку создания хозяйств населения, грант "Начинающий фермер", квота на заготовку древесины для ИЖС и субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, льготные кредиты. Полный список размещен на сайте АРЧК ДВ. В частности, в Приморском крае получателям гектаров доступны 24 меры поддержки.

Какие документы необходимы, чтобы оформить гектар?

Получить гектар могут граждане Российской Федерации, а также участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающим за рубежом.

Для этого к заявлению необходимо приложить минимальный пакет документов:

— для граждан РФ: документ удостоверяющий личность (паспорт) и СНИЛС для регистрации на портале государственных услуг, если такая регистрация отсутствует;

— для участников программы "Переселения на территорию РФ": документ удостоверяющий личность (паспорт), копия свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца;

— схема размещения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;

— для представителей заявителя – документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет с помощью сайта Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". Это наиболее удобный и востребованный способ среди заявителей. Помимо этого, можно обратиться в МФЦ, а также подать лично или направить документы по почте в органы местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых испрашивается земельный участок (администрации муниципальных районов и городских округов, администрации городских поселений). В случае, если речь идет о землях лесного фонда, уполномоченным органом является департамент лесного хозяйства Приморского края.

Для удобства заявителей в Приморье работает Центр получателей дальневосточного гектара, который расположен по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа), где все желающие могут получить необходимую информацию и решить возникающие вопросы. Также обратиться за консультацией можно по телефону: 8 (423) 200-95-85.