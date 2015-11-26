Глава аналитического управления банка "Открытие" назвала источник будущего роста экономики

Анна Морина выступила с докладом на Костромском экономическом форуме
Бизнес 27 мая, 13:05

Начальник аналитического управления банка "Открытие" Анна Морина выступила на Костромском экономическом форуме с докладом "Экономика России: инвестиции как фактор роста". По ее мнению, в текущих экономических условиях государственные и частные инвестиции становятся ключевым фактором ускорения темпов роста российской экономики, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Выступая на расширенном заседании Совета по предпринимательству в рамках Костромского экономического форума, Анна Морина отметила, что среди 20 крупнейших стран мира по объему ВВП средние темпы роста российской экономики в последнее десятилетие выглядят скромно. Российская экономика росла в этот период в среднем на 1,8% в год, тогда как ВВП Китая и Индии ежегодно рос в среднем более чем на 7%, а средние темпы роста США и Германии в последние десять лет превышали 2% в год.

Морина напомнила, что динамика ВВП России была неоднородной. Бурный рост в 2000-х годах был вызван затяжным последовательным повышением мировых цен на нефть. При среднем темпе роста нефтяных цен по 20% в год ВВП России до кризиса 2008-2009 годов в среднем ежегодно рос на 7%. Следующий экономический всплеск в 2010-2013 годах произошел во многом благодаря увеличению потребительского кредитования. Новый разворот мировых нефтяных цен в сторону повышения с 2016 года способствовал возобновлению роста российской экономики после спада в 2014-2015 годах.

По словам Мориной, если посмотреть на структуру роста реального ВВП по расходам, следующими потенциальными точками роста отечественной экономики могли бы стать экспорт, потребление и инвестиции. Глава аналитической службы банка "Открытие" проанализировала роль каждого из этих факторов в ускорении экономического роста России.

"Традиционный российский экспорт – энергоносители. Существенно увеличить его в натуральном выражении сложно, учитывая как особенности добычи, так и мировую конъюнктуру. А с учетом относительно стабильного рубля – сложно увеличить и в стоимостном выражении", отметила Морина. Она напомнила, что благодаря бюджетному правилу Россия перешла к системе более слабого, но менее зависимого от колебаний нефтяных цен рубля. "По увеличению не сырьевого экспорта ведутся работы и уже видны некоторые результаты, но пока прорыва на ожидается. Таким образом в краткосрочной перспективе экспорт не сможет быть драйвером роста экономики", полагает Анна Морина.

Главным ограничителем экономического роста за счет увеличения потребления остается ситуация с доходами граждан. "Реальные располагаемые доходы населения не растут, темпы роста реальных заработных плат замедляются. Хотя розничный товарооборот пока держится, но тоже имеет тенденцию к замедлению", отметила Анна Морина. На этом фоне растет задолженность граждан по кредитам, как по потребительским, так и по ипотеке. "Растет и относительная долговая нагрузка населения, то есть доля задолженности по кредитам в располагаемых доходах. Текущий уровень не критичный, но скорость его роста вызывает опасение в том числе и у Банка России", сказала начальник Аналитического управления банка "Открытие". Все это, полагает Морина, неутешительный сигнал для потенциального экономического роста – не видно большого потенциала как с точки зрения наращивания потребления за счет повышения собственных доходов населения, так и за счет увеличения кредитования.

Анна Морина напомнила, что на фоне существенного роста инфляции и инфляционных ожиданий ЦБ во второй половине 2018 года поднял ключевую ставку, что привело к подорожанию кредитов. Только в апреле 2019 года пик инфляции был пройден, и теперь можно ожидать очередного разворота тренда – снижения инфляции и ставок по кредитам.

По словам Анны Мориной, на этом фоне "инвестиции, особенно государственного сектора, должны стать существенным источником роста российской экономики в ближайшие годы". Она напомнила, что через Федеральные адресные программы и новые национальные проекты, определенные прошлогодним майским указом президента, в 2019 год в отечественную экономику из федерального бюджета должно прийти 1,5 трлн. руб. инвестиций, и еще по 1,6 трлн. рублей в 2020-2021 годах. "Эти инвестиции окажут мультипликативный эффект на экономику, привлекут частные инвестиции и должны оказать существенную поддержку экономическому росту России", — полагает Анна Морина.

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