Экологический туризм на "Земле леопарда" стал темой для онлайн-конференции ИА PrimaMedia

Как стать цивилизованным туристом в гостям у самой редкой кошки планеты, расскажет руководитель национального парка

Экологический туризм на "Земле леопарда" стал темой для онлайн-конференции. Фото: ИА PrimaMedia

Будущее туристской отрасли региона — за развитием экологического, исторического и спортивного туризма — такие перспективы обозначил губернатор Олег Кожемяко на V Тихоокеанском туристском форуме. Уникальная природа Приморья имеет большой туристический потенциал, который не осваивается в полной мере. В связи с большой работой, которую проводит национальный парк "Земля леопарда" в этом направлении, ИА PrimaMedia пригласило руководителя нацпарка Виктора Бардюка на онлайн-конференцию.

Территория национального парка "Земля леопарда" — одно из самых красивых и сокровенных мест края. Уже начался летний туристический сезон и посетители должны заходить на эту землю с полным осознанием ответственности и с заботой об уникальной природе южного Приморья.

Свои туристические возможности нацпарк представил на состоявшейся на минувших выходных XXIII международной выставке PITE-2019. Жителям и гостям Приморья рассказали о туристических тропах, уникальных маршрутах и достопримечательностях "Земли леопарда", главными из которых, конечно, являются ее животный и растительный мир.

На территории национального парка описано 54 вида млекопитающих, 184 вида птиц, 7 видов амфибий, 8 видов рептилий, 12 видов рыб, 940 видов сосудистых растений, 283 вида пресноводных водорослей, 251 вид лишайников, 179 видов мхов и 1914 видов грибов. На территории Национального парка отмечены виды, охрана которых имеет международное значение, виды-индикаторы, чьи местообитания находятся под угрозой, а также редкие и исчезающие виды. В настоящее время порядка 40 редких и исчезающих видов требуют принятия срочных мер по их сохранению, 10 из них отнесены к первой категории защиты, принятой в КНР и 23 находятся под охраной согласно Российскому законодательству. Помимо тигров и леопардов в этих местах встречаются такие виды как гималайский медведь, бурый медведь, копытные (пятнистый олень, кабарга, косуля, горал и дикий кабан), а также рысь, дальневосточный лесной кот, лиса, барсук, ёж, енотовидная собака, колонок, выдра, землеройки и летучие мыши, маньчжурский заяц, белка, бурундук, амфибии и рептилии.

Как обезопасить самую редкую кошку планеты от нежелательных вторжений, как себя вести, что можно и нельзя делать на заповедных землях, чем сейчас живет национальный парк и с какими вызовами сталкивается — эти и другие вопросы наши читатели смогут задать директору ФГБУ "Земля леопарда" Виктору Бардюку в онлайн-конференции с 28 мая по 4 июня.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Чистое Приморье". Цель проекта — формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края.



