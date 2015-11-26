Аэропорт Владивостока оцеплен. Проверяются сообщения о теракте

На Дальнем Востоке сегодня это уже не первый случай массовой эвакуации

Международный аэропорт Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Международный аэропорт Владивостока сегодня, 28 мая, перешел на особый режим. Пассажиров пускают в здание – но только без провожающих. Такая же ситуация в Петропавловске-Камчатском и в Южно-Сахалинске, сообщает ИА PrimaMedia.

"В 11:50 нам поступил звонок о том, что объявлена угроза террористического акта. Сейчас территория аэропорта оцеплена, но пассажиров и обслуживающий персонал не эвакуировали. Самолеты отправляются по расписанию", — рассказала сотрудница пресс-службы главного аэропорта Приморья.