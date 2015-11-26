Начисление социальных доплат к пенсиям станет более справедливым – Р. Гольдштейн

Размер доплаты составляет разницу между пенсией и прожиточным минимумом

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Новые правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсиям вступили в силу с 26 мая. Соответствующий приказ утвержден Министерством труда во исполнение принятого текущей весной закона, сообщает ИА PrimaMedia.

По действующему законодательству неработающим пенсионерам, у которых пенсия ниже размера прожиточного минимума, назначается социальная доплата. Размер доплаты составляет разницу между пенсией и прожиточным минимумом.

До внесения принятия нового закона после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, гражданин мог получать одинаковую сумму до и после индексации, что делало последнюю формальностью.

— До этого момента люди могли получать меньшую прибавку к доходам, чем ожидал, или не получать ее вообще, если размер пенсии после индексации достигал прожиточного минимума. На эту проблему обратил внимание Президент в ходе Послания Федеральному Собранию в этом году и поручил устранить данную несправедливость. Правительство и законодатели оперативно подготовили поправки в закон, который уже вступил в силу. Уже начался пересчет пенсий и, что важно, он будет производиться с 1 января 2019 года. То есть те деньги, которые люди недополучили с начала года, будут им возвращены. Согласно закону, все недополученные средства людям вернут к июлю текущего года, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Согласно нормативным документам, теперь будет сначала устанавливаться социальная доплата, которая приравнивает размер пенсии к размеру прожиточного минимума, а уже после – индексироваться. Таким образом, доход пенсионера с маленькой пенсией в любом случае после каждой индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему.