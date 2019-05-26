"Где ты была?" - "горячая" мотодевочка рассказала, куда пропала из соцсетей

Девушка несколько дней ничего не выкладывала и ее подписчики заволновались

Мотодевочка. Фото: @aleksaboo

Подписчики знаменитой мотодевочки @aleksaboo из Приморья начали переживать, что девушка куда-то пропала. Байкерша несколько дней ничего не выкладывала в свой instagram. Оказалось, что девушка просто уехала отдыхать.

На своей странице @aleksaboo спустя несколько дней выложила провокационную фотографию, под которой и рассказала, что ездила в путешествие в Китай.

" Путешествовала в Китай. 3 дня без инстаграма это тяжело, но я отдохнула от него. Нагулялась так, что отваливаются ноги. Ну и, скорее всего, наела пару лишних кг ( от хорошей жизни конечно)", — написала мотодевочка.

Подписчика байкерши порадовались, что их "черная пантера", как они ее окрестили в комментариях к предыдущему посту, вернулась домой и будет дальше радовать их своими снимками.