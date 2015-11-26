Стоимость автомобилей владельцы смогут возместить через суд

Фото дня: уничтоженные красный X-Trail и Pajero Sport после обвала на Ладыгина. Фото: Наталья Чесалина

Рухнувшая подпорная стена в районе дома на Ладыгина, 11, во Владивостоке нанесла серьезный материальный ущерб владельцам четырех автомобилей. Троим водителям придется покупать новые автомобили. Суммарная стоимость нанесенного стеной ущерба приближается к 2,5 млн рублей. По словам юриста, возместить ее возможно через суд.

По данным доски объявлений на портале Drom.ru, стоимость самого поврежденного автомобиля — красного Nissan X-Trail первого поколения (2001-2003 года выпуска) — колеблется в районе 390-430 тысяч рублей. Его ровесница Mitsubishi Delica обойдется в 590-650 тысяч рублей. Самой дорогой жертвой стены стал Mitsubishi Pajero Sport второго поколения (2008-2013 года выпуска). Его цена на "Дроме" — от 1,2 до 1,6 млн рублей.

"Счастливому" владельцу Toyota Vitz предстоит кузовной ремонт — бампер, фара, крыло, правая передняя и задняя двери.

