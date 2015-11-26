Встречайте лето "Недетскими скидками" в главном обувном центре Manera

Наступление лета – одно из самых долгожданных событий года. Обувной торговый центр Manera во Владивостоке встречает солнечный сезон праздничными скидками и делит цены на пять. 1-2 июня жителей Владивостока приглашают отметить День защиты детей (0+) вместе с Manera, отлично провести время и порадовать себя покупками обуви из последних коллекций любимых брендов, сообщает ИА PrimaMedia.
Большой семейный праздник (0+) с обувным центром Manera – это:
— два жарких дня соблазнительных "Недетских скидок";
— развлекательная программа для детей и взрослых в первый день лета (1 июня);
— обвал цен на 20% от всех обувных брендов, представленных в ТЦ (1-2 июня):
- Ecco
- Francesco Marconi
- Mascotte
- Mint (Michael Kors, Tommy Hilfiger, GEOX, UGG)
- Pazolini
- Paolo Conte
- "Эконика"
- "Испанская обувь"
- "Лакки"
— также в магазинах торгового центра вы найдете большой выбор детской обуви.
Встречать лето всегда очень радостно, а встречать его в новой качественной и модной обуви радостно вдвойне. Не упустите возможность приобрести стильную обувь для всей семьи из последних коллекций известных брендов с большой 20%-скидкой!
Увлеченные шопингом родители могут не волноваться о своих детках – их ждут праздничные игры, квесты, танцы и развлечения, а также конкурсы от партнеров мероприятия с отличными призами и подарками.
Для самых маленьких гостей будет организована игровая зона, для сладкоежек всех возрастов пройдет мастер-класс по изготовлению пирожных.
Праздник. Фото: предоставлено организаторами
Программа мероприятия для маленьких гостей с ведущим и диджеем. Все мероприятия программы не имеют возрастных ограничений, 0+.
1 июня, суббота:
12.00 — музыка для всех гостей12.30 — мастер-класс по изготовлению слаймов (лизунов)
13.00 — готовим капкейки с маленькими гостями (мастер-класс) 13.30 — бурлящий шар (мастер-класс)
14.00 — готовим капкейки с маленькими гостями (мастер-класс) 14.30 — поролоновое шоу
15.00 — готовим капкейки с маленькими гостями (мастер-класс) 15.30 — квесты в "Манере"
16.00 — рисуем на плакате с ведущим
16.30 — готовим капкейки с маленькими гостями (мастер-класс)
Родители же могут рассчитывать на подарочные купоны с выгодными скидками от партнеров и спонсоров праздника, а также скидки 20% на обувь, сумки и аксессуары во всех магазинах ТЦ Manera.
Словом, за хорошим настроением и позитивом в первые дни лета приходите именно сюда – в большой обувной Manera. Будет весело, вкусно и очень выгодно!
Партнеры мероприятия:
- детский центр Kids Eco Zone
- детский центр Mamas Center
- кондитерская "Воздушная груша"
- детские праздники "Ку-Ку Панда"
С информацией об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве скидок, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться у продавцов-консультантов по адресу: г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 20.