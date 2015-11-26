Встречайте лето "Недетскими скидками" в главном обувном центре Manera

Большой семейный праздник пройдет 1-2 июня
Общество 09:00
Обувной торговый центр Manera. Фото: предоставлено обувным торговым центром Manera

Наступление лета – одно из самых долгожданных событий года. Обувной торговый центр Manera во Владивостоке встречает солнечный сезон праздничными скидками и делит цены на пять. 1-2 июня жителей Владивостока приглашают отметить День защиты детей (0+) вместе с Manera, отлично провести время и порадовать себя покупками обуви из последних коллекций любимых брендов, сообщает ИА PrimaMedia.

Большой семейный праздник (0+) с обувным центром Manera – это:

— два жарких дня соблазнительных "Недетских скидок";

— развлекательная программа для детей и взрослых в первый день лета (1 июня);

— обвал цен на 20% от всех обувных брендов, представленных в ТЦ (1-2 июня):

  • Ecco
  • Francesco Marconi
  • Mascotte
  • Mint (Michael Kors, Tommy Hilfiger, GEOX, UGG)
  • Pazolini
  • Paolo Conte
  • "Эконика"
  • "Испанская обувь"
  • "Лакки"

— также в магазинах торгового центра вы найдете большой выбор детской обуви.

1 / 5

Встречать лето всегда очень радостно, а встречать его в новой качественной и модной обуви радостно вдвойне. Не упустите возможность приобрести стильную обувь для всей семьи из последних коллекций известных брендов с большой 20%-скидкой!

Увлеченные шопингом родители могут не волноваться о своих детках – их ждут праздничные игры, квесты, танцы и развлечения, а также конкурсы от партнеров мероприятия с отличными призами и подарками.

Для самых маленьких гостей будет организована игровая зона, для сладкоежек всех возрастов пройдет мастер-класс по изготовлению пирожных.

Праздник

Праздник. Фото: предоставлено организаторами

Программа мероприятия для маленьких гостей с ведущим и диджеем. Все мероприятия программы не имеют возрастных ограничений, 0+.

1 июня, суббота:

12.00 — музыка для всех гостей12.30 — мастер-класс по изготовлению слаймов (лизунов)

13.00 — готовим капкейки с маленькими гостями (мастер-класс) 13.30 — бурлящий шар (мастер-класс)

14.00 — готовим капкейки с маленькими гостями (мастер-класс) 14.30 — поролоновое шоу

15.00 — готовим капкейки с маленькими гостями (мастер-класс) 15.30 — квесты в "Манере"

16.00 — рисуем на плакате с ведущим

16.30 — готовим капкейки с маленькими гостями (мастер-класс)

Родители же могут рассчитывать на подарочные купоны с выгодными скидками от партнеров и спонсоров праздника, а также скидки 20% на обувь, сумки и аксессуары во всех магазинах ТЦ Manera.

1 / 7

Словом, за хорошим настроением и позитивом в первые дни лета приходите именно сюда – в большой обувной Manera. Будет весело, вкусно и очень выгодно!

Партнеры мероприятия:

С информацией об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве скидок, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться у продавцов-консультантов по адресу: г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 20.

праздник

"Реми" приглашает приморцев на "Праздник молока"

29 мая, 16:57

Участники Playboy-флешмоба в школе Владивостока извинились перед учителями

27 мая, 19:57
Попробуй себя в "Мозголомке"
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia