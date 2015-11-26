Встречайте лето "Недетскими скидками" в главном обувном центре Manera

Наступление лета – одно из самых долгожданных событий года. Обувной торговый центр Manera во Владивостоке встречает солнечный сезон праздничными скидками и делит цены на пять. 1-2 июня жителей Владивостока приглашают отметить День защиты детей (0+) вместе с Manera, отлично провести время и порадовать себя покупками обуви из последних коллекций любимых брендов, сообщает ИА PrimaMedia.

Большой семейный праздник (0+) с обувным центром Manera – это:

— два жарких дня соблазнительных "Недетских скидок";

— развлекательная программа для детей и взрослых в первый день лета (1 июня);

— обвал цен на 20% от всех обувных брендов, представленных в ТЦ (1-2 июня):

Ecco

Francesco Marconi

Mascotte

Mint (Michael Kors, Tommy Hilfiger, GEOX, UGG)

Pazolini

Paolo Conte

"Эконика"

"Испанская обувь"

"Лакки"

— также в магазинах торгового центра вы найдете большой выбор детской обуви.

Обувной торговый центр Manera. Фото: предоставлено обувным торговым центром Manera Обувной торговый центр Manera. Фото: предоставлено обувным торговым центром Manera Обувной торговый центр Manera. Фото: предоставлено обувным торговым центром Manera Обувной торговый центр Manera. Фото: предоставлено обувным торговым центром Manera Обувной торговый центр Manera. Фото: предоставлено обувным торговым центром Manera 1 / 5

Встречать лето всегда очень радостно, а встречать его в новой качественной и модной обуви радостно вдвойне. Не упустите возможность приобрести стильную обувь для всей семьи из последних коллекций известных брендов с большой 20%-скидкой!

Увлеченные шопингом родители могут не волноваться о своих детках – их ждут праздничные игры, квесты, танцы и развлечения, а также конкурсы от партнеров мероприятия с отличными призами и подарками.

Для самых маленьких гостей будет организована игровая зона, для сладкоежек всех возрастов пройдет мастер-класс по изготовлению пирожных.



Праздник. Фото: предоставлено организаторами

Программа мероприятия для маленьких гостей с ведущим и диджеем. Все мероприятия программы не имеют возрастных ограничений, 0+.

1 июня, суббота:

12.00 — музыка для всех гостей12.30 — мастер-класс по изготовлению слаймов (лизунов)