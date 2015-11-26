Владивосток снова встанет в огромные пробки на долгое время

Пробок планируют избежать при помощи введения альтернативной дороги
Это интересно 01:40
Владивосток снова встанет в огромные пробки на долгое время. Фото: ИА PrimaMedia

Некрасовский путепровод во Владивостоке начнут капитально ремонтировать ориентировочно через месяц. Чтобы избежать пробок мэрия собираются ввести альтернативную дорогу через район нефтебазы, работы по организации временного проезда сейчас ведутся мэрией совместно с АО "ННК-Приморнефтепродукт", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что этим летом на Некрасовском путепроводе будет полностью заменено асфальтовое покрытие. На следующий год дорожники запланировали восстановление бетонного основания разделительной полосы, пешеходных зон и барьерного ограждения.

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Основная сложность введения объездной дороги – организация временного проезда через железнодорожные пути в районе нефтебазы. Но тут на помощь мэрии пришла компания "ННК-Приморнефтепродукт", которая поможет организовать временный проезд через свою железнодорожную ветку.

Большинство автомобилистов уже готовятся часами стоят пробках из-за ремонтных работ. В соцсетях водитель делятся мнением, что объездная дорога не спасет положение.

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