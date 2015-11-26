Необычную находку обнаружили на субботнике во Владивостоке

Активистам попался набор монет номиналом 1 рубль 1964 года выпуска

Находка. Фото: предоставлено компанией Coca-Cola HBC Россия

Около 200 волонтеров в минувшие выходные приняли участие в субботнике в бухте Труда во Владивостоке, известной среди местных жителей как бухта "захороненных военных" кораблей. Во время проведения мероприятия волонтеры нашли необычный сверток – внутри оказался артефакт, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании Coca-Cola HBC Россия.

"Находку, а это оказался набор монет номиналом 1 рубль 1964 года выпуска, рассмотрели и передали специалистам. Обнаруживший артефакт 12-летний участник субботника Кирилл сразу понял, что это необычная находка. Набор монет будет передан нумизматам Владивостока. Как они оказались на берегу, предстоит выяснить специалистам", — сказала региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Марина Мокина.

Субботник. Фото: предоставлено компанией Coca-Cola HBC Россия Субботник. Фото: предоставлено компанией Coca-Cola HBC Россия 1 / 2

Эко-десант "Зеленые команды" Coca-Cola HBC Россия становится организатором экологических инициатив уже более 15 лет. В этом году волонтеры привели в порядок территорию более 2,5 км и собрали около тонны мусора, часть которого была направлена на вторичную переработку.



Выставка продукции Coca-Cola во Владивостоке. Фото: предоставлено компанией Coca-Cola HBC Россия

"Прошедшее мероприятие – хороший пример формирования собственной комфортной городской среды вместе с жителями города. Приятно видеть, что горожане не только бережно и ответственно относятся к чистоте и порядку у себя во дворе, но еще и заботятся о будущем, организовав раздельный сбор отходов для дальнейшей переработки", — отметила заместитель начальника управления — начальник отдела мониторинга островных территорий и села Береговое Ирина Пан.