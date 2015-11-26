Федерация профсоюзов Приморья объявляет восьмой ежегодный конкурс "Социальное партнерство"

Приморские шахтеры - под защитой профсоюза. Фото: пресс-служба ФППК

О том, как заботятся работодатели о своих работниках, рассказывают коллективные договоры приморских предприятий. Федерация профсоюзов Приморья (ФППК) ежегодно проводит конкурс "Социальное партнерство", представляющий собой смотр колдоговоров. К участию в нем приглашаются предприятия любой формы собственности, где есть профсоюзы. Заявки на восьмой конкурс, итоги которого подведут в конце года, уже принимаются, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Наличие действующей профорганизации — обязательное условие для участников. Победы достойны лучшие колдоговоры, а самые сильные, как правило, там, где многочисленный и боевой профсоюз, с голосом которого считается работодатель. В этом случае документы зачастую прописывают даже больше того, что требует Трудовой кодекс, а профкомы следят за тем, чтобы все прописанное на бумаге реализовывалось на практике", — рассказала руководитель департамента социально-трудовых отношений Лариса Белова.

Например, в Объединенной первичной профорганизации угольщиков поселка Новошахтинский Росуглепрофа 860 человек, или 84% членов трудовых коллективов двух предприятий — разрезоуправления "Новошахтинское" и компании "Аутсорсинг-ДВ".

Поэтому коллективный договор содержит большое количество льгот и гарантий для шахтеров. Так, при выходе на пенсию им выплачивается единовременное вознаграждение — 15% среднемесячного заработка за время работы. Это может быть и 150 тысяч рублей, и 300 тысяч рублей, в зависимости от стажа и размера зарплаты.

Раз в три года работник и два члена его семьи имеют право бесплатного проезда к месту отдыха любым удобным видом транспорта. Более того, при предъявлении проездных документов можно получить до 50% потраченной на билеты суммы авансом, в счет будущей компенсации, чтобы быть более финансово свободным в отпуске.

Материальная помощь здесь выплачивается как по печальным поводам — при болезни, стихийном бедствии, смерти родственника, так и по радостным — при рождении ребенка, на юбилей, для детей работников-выпускников школ. Причем право на поддержку имеют и те, кто уже вышел на пенсию.

Безопасность труда шахтеров — на особом контроле профсоюза. В профкоме — восемь сертифицированных уполномоченных по охране труда, которые прошли специальное обучение в профсоюзном УМЦ. Они следят и за обязательными инструктажами, и за безопасностью рабочих мест, и за обеспечением средствами индивидуальной защиты. По настоянию профсоюза, кстати, перечень этих средств существенно расширен, вплоть до нательного белья и крема для рук, защищающего от воздействий вредных внешних факторов.

Следят профуполномоченные и за проведением спецоценки условий труда. Этой процедуры здесь не боятся. Напротив, появляются новые рабочие места — проводится внеплановая спецоценка, чтобы закрепить все положенные льготы "вредникам".

"Из-за изменившихся стандартов случаются и спорные моменты: условия труда прежние, а компенсации по новому 426-му ФЗ за это не положены, но мы своих людей в обиду не даем. Так, например, тем работникам, кому по результатам СОУТ класса вредности 3.2 снизили до 3.1, все льготы сохранили, убедив работодателя пойти навстречу", — рассказал лидер объединенной профорганизации Вадим Бойко.

Оздоравливаются угольщики в санаториях Приморья и Сочи. Дети работников — в детском центре отдыха "Юность" в бухте Муравьиной, причем родители платят за путевки стоимостью более 30 тысяч рублей всего 10%. Так определено в колдоговоре.

Из недавних достижений — профком добился увеличения размера премиальных для работников нескольких основных и вспомогательных участков с 27% до 42%. Следующий шаг — распространить это положение на всех работников предприятия. Тем более что действующий коллективный договор заканчивается в декабре, и вскоре начнется верстка нового документа. Профсоюз намерен сохранить все существующие гарантии для работников добиться новых. А также подписать с работодателем дополнительное соглашение, прописав ряд льгот исключительно для членов профорганизации.