"Зелёный Марафон" продлится 10 часов

Первый забег по московскому времени стартует в 05.00, последний завершится в 15.00

"Зеленый марафон". Фото: пресс-служба Сбербанка

Традиционный забег "Зелёный Марафон" (12+), который пройдет 1 июня в 68 городах, продлится более 10 часов. Первый забег по московскому времени стартует в 05.00, последний завершится в 15.00, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Программа спортивных и праздничных мероприятий представлена на сайте.

География марафона простирается от Владивостока до Калининграда. Учитывая наличие 11 часовых зон в России, спортивные мероприятия марафона будут непрерывно длиться более 600 минут. Самый первый забег начнется на Дальнем Востоке в 05.00 по московскому времени, а позже всего завершится классическая дистанция марафона 42 км 195 метров в Москве, окончание которой запланировано на 15.00. Таким образом "Зеленый Марафон" Сбербанка продлится дольше шести футбольных матчей, но на один час меньше легендарного теннисного матча Изнер — Маю, сыгранного на Уимблдоне в 2010 году.

На данный момент для участия в "Зелёном Марафоне" зарегистрировалось уже более 110 тысяч человек. Все они смогут выйти на старт разных дистанций. В российских регионах участникам "Зелёного Марафона", в зависимости от города проведения, будут предложены две дистанции — 4,2 и 10 км. В соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги (7+) на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет. В Москве третий год подряд пройдет "Зелёный Марафон Бегущие Сердца" (12+), организованный совместно с Фондом помощи детям "Обнажённые сердца". В российской столице участникам впервые будет предложено преодолеть классическую дистанцию марафона — 42 км 195 метров.

В рамках марафона на площадке СберKids волонтеры Всероссийской ассоциации "Поиск пропавших детей" проведут интерактивные занятия (0+) по безопасности для детей. На них расскажут, что ребенку следует делать, если он потерялся, как вести себя с незнакомцами, к кому можно обращаться за помощью и о многом другом.

Традиционно в городах-участниках "Зелёного Марафона" в день проведения забега проходят различные праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции. Впервые в марафоне примут участия сотрудники компаний экосистемы Сбербанка.

Первый "Зелёный Марафон" Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему".

В 2019 году "Зелёный Марафон" Сбербанка пройдет в таких городах России, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль. В Казахстане забег пройдет в городах: Алматы, Нур-Султане, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Актау и Талдыкоргане, а в Белоруссии — в Бресте.