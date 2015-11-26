Банк "Открытие" стал победителем конкурса "Лучшая банковская программа для МСП – 2019"

Бизнес определил лучшую банковскую программу для малого и среднего предпринимательства

Баннер конкурса. Фото: tpprf.ru

Конкурс проводится Торгово-промышленной палатой РФ уже в четвертый раз и проходит в два этапа. Основная цель конкурса – стимулирование создания качественных банковских продуктов и услуг для малого и среднего предпринимательства.

В первом, заочном этапе, экспертный совет оценил поданные банками-претендентами заявки и выдвинул лучших номинантов на очный этап конкурса. Допущенные до финала банки оценивались по 15 критериям, значимым для предпринимателей при выборе банка. 24 мая 2019, в очном состязании (второй этап конкурса), банки оценивались действующими предпринимателями. Главная особенность конкурса заключается в том, что банки-конкурсанты получают независимую оценку своих программ исключительно предпринимательским сообществом всех регионов страны.

По итогам конкурса все регионы России получают информацию, какой банк более всего отвечает запросам малого бизнеса, предлагает наиболее полезный продукт для его поддержки и развития.



"Конкурс – отличная возможность понять, в чем действительно нуждаются предприниматели, выявить наиболее приоритетные для малого и среднего бизнеса банковские продукты и услуги. Реализация и развитие программ для клиентов МСБ является стратегически важным направлением в работе банка "Открытие". Данная награда – лучшее подтверждение, что мы предлагаем оптимальные услуги для бизнеса на каждом этапе его развития – регистрация бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание, финансирование, повышение финансовой грамотности и специальные проекты с партнерами", — отметила заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий банка "Открытие" Елена Куроптева.



Представители банка "ФК Открытие" получат статуэтку золотого Меркурия в рамках торжественной церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий", которая пройдет 10 июня 2019 года в ЦВК "Экспоцентр".



Банк "Открытие" — системообразующий универсальный банк. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("А+(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.