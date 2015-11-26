Экологические акции стартуют в Приморье

Мероприятия пройдут под девизами "Защити Землю, на которой живешь!" и "Чистый берег"

Субботник. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Комплекс экологических мероприятий по санитарной очистке населенных пунктов Приморья (0+), в том числе по раздельному сбору отходов на побережьях водных объектов, стартует в Приморье на этой неделе. Акции проводятся в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Приморского края", с инициативой их проведения выступил краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает ИА PrimaMedia.

Символично, что в этом году краевые акции поддержат международную экологическую акцию Программы ООН и Международной ассоциации озерных регионов "Чистые берега Евразии" (0+), которая проходит под патронажем министерства природы РФ: мероприятия начнутся на побережье Приморья и завершатся на берегах Женевского озера в Швейцарии.

Краевые акции пройдут под девизами "Защити Землю, на которой живешь!" и "Чистый берег". Санитарные "субботники" по раздельному сбору отходов будут проходить на территории Ханкайского района, Владивостокского, Дальнереченского, Спасск-Дальнего и Уссурисйкого городских округов.

Как отметили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, основная цель акций – продолжить ежегодную работу по санитарной очистке населенных пунктов Приморского края с привлечением учащихся общеобразовательных учебных заведений, трудовых коллективов, представителей общественных организаций и объединений и СМИ. По словам организаторов, такие мероприятия позволяют воспитывать экологическую культуру жителей, формировать у приморцев бережное отношение к природе.

Принять участие в акциях приглашают всех неравнодушных жителей.

Первые акции состоятся 31 мая на берегу озера Ханки. Начало в 14.00. Во Владивостоке акции будут проходить в бухте Ахлестышева на острове Русском 01 июня с 10.30. Все мероприятия не имеют возрастных ограничений, 0+.

В рамках акций участники будут обеспечены необходимым инвентарем, питьевой водой, запланировано выступление эколога ДВО РАН, для молодежи под руководством специалиста состоится исследование отходов искусственного происхождения, мероприятие будет проходить под музыкальное сопровождение, в конце акции все участники получат памятные дипломы.

Информация о точной дате и времени проведении остальных мероприятиях будет размещена дополнительно.