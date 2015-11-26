Банк "Открытие" резко увеличил выдачи потребительских кредитов благодаря программе "9,9%"



Банк "Открытие" запустил новый кредит наличными по ставке 9,9% 11 марта 2019 года. Ставка действует в течение первого года кредитования для всех заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. На сегодняшний день это одно из самых привлекательных предложений на российском рынке. Со второго года пользования кредитом и далее ставка составит от 10,9% до 16,5% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования, а также кредитоспособности заемщика. Подать заявку на кредит клиенты могут как в офисе банка, так и через сайт www.open.ru.

При этом в банке "Открытие" не считают продолжающийся в России рост потребительского кредитования на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения угрозой для банков и самих заемщиков. "Задолженность домохозяйств по отношению к уровню ВВП в России еще значительно отстает от уровня развитых стран, а отношение задолженности по потребительским кредитам к доходам населения еще далеко от исторических максимальных значений, поэтому на текущий момент угрозы закредитованности населения мы не наблюдаем", заключает Михаил Чамров.