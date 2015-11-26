Локальные отключения электроэнергии возможны в Приморье из-за непогоды

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы
Общество 18:22
Населенный пункт. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Режим повышенной готовности продолжает действовать в "Приморских электрических сетях". На территории края сохраняется сильный ветер, в некоторых районах идут кратковременные дожди с грозами. Энергетики фиксируют локальные отключения в отдельных населенных пунктах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Из-за сильного ливня ухудшилось состояние дорог к отдалённым населенным пунктам в Лазовском, Чугуевском районах.

В течение дня бригады "Приморских электрических сетей" оперативно реагировали на сообщения о нарушениях электроснабжения и в кратчайшие сроки устраняли повреждения. По данным на 17.00, отключено четыре объекта филиала, обеспечивающих электроэнергией населенные пункты Сокольчи, Лесогорье, Старая Каменка и часть поселка Кипарисово. В проведении аварийно-восстановительных работ было задействовано 36 бригад и 36 единиц техники.

Напомним, ливень и сильный ветер обрушился на Приморье вечером 27 мая, пик отключений в электросетях фиксировался в ночь с 27 на 28 мая. Ночью перебои в электроснабжении произошли в 15 населенных пунктах Приморского края. К утру все они были ликвидированы. В течение дня энергетики ликвидировали возникающие нарушения в работе энергообъектов.

ДРСК, Дальневосточная распределительная сетевая компания электроэнергия

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в Приморье

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