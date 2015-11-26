Портал позволяет предпринимателю сэкономить время и получить полный комплекс услуг

Инвестиционный портал Приморья бьет рекорды посещаемости. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

С начала 2019 года Инвестиционный портал Приморского края посетили более 11200 пользователей, это на 35% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная аудитория ресурса – предприниматели, российские и иностранные инвесторы, которые хотят узнать о преимуществах региона для ведения бизнеса, ознакомиться с актуальным краевым законодательством, мероприятиями по улучшению инвестиционного климата, получить консультацию или господдержку в реализации своего бизнес-проекта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморского края.

Полностью "перезапустили" Инвестиционный портал в сентябре прошлого года, его сделали гораздо удобнее для пользователей.

"Теперь здесь сконцентрирована вся актуальная информация для инвесторов – перечень видов поддержки, каталог инвестиционных проектов, инициаторы которых ищут соинвестора. Также предусмотрен канал прямой связи с губернатором и институтами развития бизнеса. Сформирован и регулярно пополняется каталог готовых площадок, на которых можно запустить свое производство", – рассказал директор Инвестиционного агентства Приморского края Дмитрий Ямщиков.

Один из наиболее полезных сервисов – возможность удаленно подать заявку на сопровождение проекта Инвестагентством. Только за первые пять месяцев текущего года инвесторы направили 30 заявок через электронную форму на сайте. Для сравнения, в 2018 году через портал было получено 11 заявок, а в 2017 году – всего одна.

Инвесторы обращаются за поддержкой в реализации проектов в сферах строительства, судостроения, аквакультуры, туризма и других. Например, ООО "Восточный берег" планирует начать производство консервной банки под Находкой, а ООО "ВладТехноМарин" намерено построить в крае завод малого судостроения.

Портал позволяет предпринимателю сэкономить время и получить полный комплекс услуг, большая часть из которых предоставляется бесплатно. Так, Инвестагентство помогает инвесторам наладить взаимодействие с госорганами, подобрать земельный участок или помещение, разобраться в профильном законодательстве, выбрать оптимальный преференциальный режим, воспользоваться мерами государственной поддержки. В прошлом году агентство помогло предпринимателям реализовать свои проекты и благодаря этому привлекло в экономику региона 2,1 миллиарда рублей.

Подать заявку на сопровождение проекта предприниматели могут либо на главной странице Инвестпортала (кнопка "Подать заявку"), либо пройдя по ссылке "Сопровождение инвестора" в разделе "Услуги". Пакет документов должен включать в себя бизнес-план. Наличие презентации, технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации поможет специалистам Инвестиционного агентства лучше понять специфику проекта и быстрее предоставить необходимую помощь. Подать заявку на сопровождение проекта можно и лично в офисе Инвестагентства в центре "Мой бизнес" по адресу: улица Тигровая, 7, кабинет 806.

Напомним, Инвестиционный портал Приморского края – это многофункциональная площадка, созданная для предпринимателей. Сайт работает и на английском языке, чтобы инвесторы из других стран могли ознакомиться со всей необходимой информацией. Качественная работа портала – один из показателей, по которому оценивают регион при формировании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.