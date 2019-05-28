На Нижнепортовой и Суханова автомобили придавило деревьями, а на Арсеньева - окном

Еще несколько автомобилей стали жертвами циклона
Происшествия 19:43
Еще несколько автомобилей стали жертвами циклона. Фото: VLnews24

Поврежденных автомобилей в этот циклом оказалось как никогда много. На машины падали не только бетонные блоки и деревья, но даже стеклопакет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблики Владивостока.

Как сообщает VLnews24 деревья, упавшие днем 28 мая, повредили сразу несколько автомобилей во Владивостоке. Так, на Суханова дерево упало на Subaru Impreza. Основной удар пришелся на спойлер и заднюю часть автомобиля.

На Нижнепортовой дерево выбрало своими жертвами сразу два джипа Toyota Prado. У одного из них разбито лобовое стекло, второго зацепило по касательной — по задней двери. Здесь же досталось и малолитражке Daihatsu — одна из веток тополя оставила вмятину на крыше автомобиля.

Однако самую неожиданную "подачу" получил владелец Subaru, припарковавшийся на улице Арсеньева рядом со стройкой самого высокого жилого дома во Владивостоке, об этом сообщает dps_vl. Со стройплощадки аккурат на крышу автомобиля прилетел стеклопакет. Автомобиль получил серьезные повреждения. Окно полностью смяло крышу машины и нанесло другие серьезные повреждения кузову.

Напомним, прошедший циклон здорово насолил автовладельцам Владивостока. Меньше всего повезло водителям, припарковавшим свои машины у подпорных стен на Ладыгина, 11 и Терешковой, 13. Бетонные плиты в общей сложности завалили восемь машин, как минимум две из которых не подлежат восстановлению.

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