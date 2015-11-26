Сотрудникам службы внедрились в преступное сообщество

Оперативники ФСБ раскрыли крупную "подпольную" сеть в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Приговором Фрунзенского районного суда города Владивостока вынесен приговор двум гражданам Узбекистана, которые осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как установлено в судебном заседании, фигуранты совместно с иными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) создали группу для совершения преступлений в сфере миграции.

В соответствии с распределенными ролями, один из злоумышленников (отбывающий наказание в исправительной колонии края), подыскивал клиентов из числа иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации.

Получив от них денежное вознаграждение (размер которого варьировался от 13 тыс. рублей до 40 тыс. рублей) за оказание услуг по урегулированию вопроса законности их пребывания на территории России, он связывался со вторым фигурантом (проживавшим в Москве), в обязанности которого входило изготовление поддельных (недействительных) паспортов гражданина Республики Киргизия на вымышленные имя и миграционные карты с фотографией заказчиков.

Предъявление указанных документов позволяло в дальнейшем продлить срок пребывания на территории России. Изготовленные поддельные документы направлялись почтой на имя заказчика до востребования.

Действуя таким образом, фигуранты организовали незаконное пребывание на территории России трех граждан Узбекистана, двое из которых действовали под контролем сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По результатам работы оперативников все подложные документы изъяты, произведено задержание фигуранта, действовавшего на территории г. Москва.

Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, суд назначил фигуранту, отбывавшему наказание в исправительной колонии, 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его соучастник приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.