Губернатор Приморского края посетил больницу, куда доставили пострадавших в ДТП

"Что мне теперь будет?": Кожемяко ответил водителю автобуса с туристами из КНР. Фото: ИА PrimaMedia

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил больницу, куда были доставлены пострадавшие в ДТП с пассажирским автобусом недалеко от Уссурийска. Также он пообщался с пострадавшим водителем автобуса, которому, по предварительной информации, стало плохо прямо за рулем. Во время разговора, он спросил у руководителя региона, что "ему теперь будет".

— Во всем разберутся, — ответил Олег Кожемяко.



Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia



Губернатор Приморского края посетил больницу, куда доставили пострадавших в ДТП. Фото: ИА PrimaMedia



Губернатор Приморского края посетил больницу, куда доставили пострадавших в ДТП. Фото: ИА PrimaMedia

Стаж водителя автобуса составляет 20 лет. По данным источника, ранее водитель не жаловался на состояние здоровья. Одна из версий аварии — водителю стало плохо.

Напомним, сегодня недалеко от Уссурийска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Kia Granbird, в котором находились 45 китайских туристов. Двое в результате аварии погибли, еще 19 человек пострадали. По предварительной информации, все получившие травмы в ДТП на данный момент госпитализированы. шесть китайских туристов, пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом, находятся сейчас в тяжелом состоянии. По последним данным, в аварии погибли мужчина и женщина.

Всех туристов, кто не пострадал, разместили в гостиницах Уссурийска.

Известно, что перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. Китайские туристы прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами.