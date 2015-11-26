Глава региона побеседовал с медиками и гостями Приморья

Кожемяко экстренно выехал к пострадавшим в страшном ДТП туристам из Китая. Фото: ИА PrimaMedia

Губернатор Приморья Олег Кожемяко экстренно отправился в больницу Уссурийска, в которую после ДТП были отправлены пострадавшие китайские туристы, сообщает ИА PrimaMedia.

Глава региона побеседовал с медиками и гостями Приморья, а также поговорил с водителем перевернувшегося автобуса.

На вопрос приморца, что ему теперь будет, Кожемяко коротко ответил "Разберемся".

Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водителю стало плохо прямо во время движения.