Кожемяко экстренно выехал к пострадавшим в страшном ДТП туристам из Китая

Губернатор Приморья Олег Кожемяко экстренно отправился в больницу Уссурийска, в которую после ДТП были отправлены пострадавшие китайские туристы, сообщает ИА PrimaMedia.
Глава региона побеседовал с медиками и гостями Приморья, а также поговорил с водителем перевернувшегося автобуса.
На вопрос приморца, что ему теперь будет, Кожемяко коротко ответил "Разберемся".
Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водителю стало плохо прямо во время движения.