Нгуен Хоанг Вьет встретился с мэром приморской столицы и обсудил установку памятника Хо Ши Мину

Новый генконсул Вьетнама приступил к работе во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Новый генеральный консул Вьетнама приступил к работе во Владивостоке, встретившись с мэром приморской столицы. Стороны обсудили планы совместной работы, в том числе и приближающуюся установку памятника Хо Ши Мину, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Нгуен Хоанг Вьет поблагодарил главу Владивостока за радушный прием и рассказал, что предшественник предупредил его о тех теплых отношениях, которые сложились у вьетнамского генконсульства с администрацией дальневосточной столицы.



Новый генконсул Вьетнама приступил к работе во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

"Я уже наслышан о том, что обращения по всем вопросам, которые возникают у генерального консульства и нашей общины в вашем городе, никогда не остаются без внимания, – отметил генконсул Вьетнама во Владивостоке. – И сегодня во время этой встречи я сразу почувствовал себя, как дома. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет таким же теплым и дружеским".

Нгуен Хоанг Вьет поблагодарил главу Владивостока за всестороннее содействие в вопросе установки памятника Хо Ши Мину. Особенно символично, что это событие произойдет в течение перекрестного года России и Вьетнама, объявленного президентом Владимиром Путиным.



Новый генконсул Вьетнама приступил к работе во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Напомним, что в сквере на улице Борисенко, где будет установлена скульптура вьетнамского лидера, уже идут работы по благоустройству. Вьетнамская сторона подтвердила участие в официальной церемонии открытия, которая состоится в июле.

Завершилась встреча традиционным обменом памятными подарками и участием в церемонии протокольного фотографирования.

Справка: Нгуен Хоанг Вьет родился 9 сентября 1962 года в городе Ханое, Вьетнам. В 1989 году получил бакалаврскую степень по направлению Механическая инженерия в Ханойском политехническом университете, после чего с 1996 по 1998 год обучался в Ханойском Университете иностранных языков и международных отношений, где получил степень бакалавра английского языка. Профессиональную карьеру в дипломатической сфере начал в 1989 году, став референтом в департаменте дипломатической службы при Министерстве иностранных дел Вьетнама.

На протяжении почти 30 лет продуктивной работы в МИД Вьетнама Нгуен Хоанг Вьет назначался на такие должности, как заместитель главы отдела (1995, 1998 и 2003 годы), начальник отдела (2005 год) и ассистент генерального директора департамента дипломатической службы (2009 год). По итогам исправной службы в 2012 году был назначен заместителем генерального директора департамента дипломатической службы МИД Вьетнама, а в сентябре 2018 года был выдвинут на должность Генерального консула Вьетнама во Владивостоке. Господин Нгуен Хоанг Вьет владеет русским и английским языком. Женат, двое детей.