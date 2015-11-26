Стритбольный турнир Red Bull Reign возвращается на центральную площадь Владивостока

Региональные отборы будут проходить в 12 городах России

Стритбол на центральной площади Владивостока. Фото: Red Bull Reign

Стритбольный турнир 3 на 3 Red Bull Reign (12+) с отборочными этапами в 19 странах, включая Россию, состоится третий год подряд. 15 июня спортивное состязание снова вернется на центральную площадь Владивостока, сообщает Primafisha.

Региональные отборы в 2019 году проходят в 12 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород, Пермь, Калининград и Владивосток принимают спортсменов своих регионов.

Национальный финал (12+) состоится 21 июля в Ростове-на-Дону. Победитель национального отбора поедет на финал в Торонто (Канада), чтобы сразиться с лучшими из лучших.

Стритбольный турнир пройдет по правилам FIBA 3×3, но с уникальной спортивной составляющей. Каждая игра длится 10 минут с ограничением в 21 очко.

По сравнению с прошлым годом изменились правила подсчёта очков в групповом турнире. Если раньше в следующий раунд проходила та команда, которая забросила в кольца соперников наибольшее количество очков по сумме всех встреч, то теперь за победу в матче даётся 5 баллов. Ещё 6 бонусных баллов получает команда, которая набрала больше всех в группе очков по сумме сыгранных матчей.

Это делает Red Bull Reign турниром, ориентированным исключительно на атаку. Тем не менее это не лишает игру стратегии. Кто покажет самые высокие скорости, отменную физическую подготовку, выверенное командное взаимодействие, в а главное точность – будет вознагражден победой.

Начало турнира в 9:00.

Необходима предварительная регистрация: https://www.redbull.com/ru-ru/events/reign-russia

Ограничение по возрасту: 12+