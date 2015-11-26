В администрации Приморья рассказали новые подробности серьезного ДТП с туристами из Китая

На водителя автобуса следователи завели уголовное дело

Место ДТП. Фото: ГИБДД

В администрации Приморского края рассказали новые подробности серьезное ДТП с автобусом, в котором находились туристы из Китая. По последним данным, в в аварии погибли два человека, граждане КНР, и 19 пострадали.

— В больнице остаются 4 человека (3 туриста и водитель), состояние стабильное. Пока будут под наблюдением, — рассказали корр. агентства в пресс-службе администрации Приморского края.

Кроме этого, в настоящее время основная группа туристов выселяется из гостиницы в Уссурийске, после чего они отправятся в Китай. Границу будут проходить в Пограничном. Группу сопровождает замдиректора департамента туризма Приморского края Владимир Щур, отметили в разговоре с корр. агентства.

Также решается вопрос о доставке и передаче китайской стороне пострадавшей с травмой позвоночника. Ее доставят до границы на карете скорой помощи.

Напомним, во вторник, 28 мая, в дежурную часть полиции города Уссурийска поступило сообщение об автоаварии с участием пассажирского автобуса марки Кia Grandbird, двигавшегося в сторону Владивостока (Владивостокское шоссе, 145).

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригады медиков.

В результате ДТП двое пассажиров погибли, 19 человек (в том числе водитель автобуса) получили травмы различной степени тяжести. Водителю (жителю Приморья 1961 года рождения) диагностировано сотрясение головного мозга. Все участники автоаварии доставлены в медучреждения. После оказания первой помощи четверо из них госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы.