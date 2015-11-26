Видео "отважного" поступка мужчины-героя в травмпункте вызвало ажиотаж в сети

Люди не поверили, что еще кто-то способен на подобные действия

Травмпункт №3. Фото: @dps_vl

У интернет-пользователей Приморья поступок мужчины в одном из травматологических пунктов Владивостока вызвал ликование. Один из пациентов травмпункта очень удивил горожан. Мужчина начал раздавать собравшимся бинты и сливы. Сейчас его поступок активно обсуждают в сети. Более того, видео такого "отважного" поступка вызвало настоящий ажиотаж в сети и уже набрало более 100 тысяч просмотров в интернет-паблике @dps_vl, который и опубликовал данное видео, сообщает ИА PrimaMedia.

Видеоролик появился в социальной сети instagram. Он был записан в травмпункте №3. На записи видно, как мужчина что-то раздает людям, скучающим в очереди. Как рассказал сам автор видео, "герой нашего времени", а именно так его окрестили пользователи сети, тоже сначала стоял в очереди, а потом рушил порадовать окружающих и отправился в магазин. По мнению юезров, на такой "отважный" поступок мало кто сегодня решится.

"Сегодня в травме №3 мужчина, устав стоять в очереди и смотреть на угрюмые лица, пошёл в магазин и начал просто так раздавал бананы и сливы посетителям травмы, уделяя особое внимание детям. Герои нашего времени", — написал подписчик @dps_vl.

Стоит отметить, что пользователи пришли в восторг от поступка мужчины. Сейчас его действия активно обсуждают в сети.

"Сначала подумала, что опять кто-то кого-то побил... как радует, что и хорошие новости появляются в ленте!"

"Смотришь на этого человека и понимаешь, что наше общество ещё не окончательно потеряно".

"Красавчик, молодец, вот это мужик!"

"Кислые лица зато повеселее стали, обстановка не такая траурная, а значит и врачей донимать не будут, и очередь быстрее пойдёт".

"А если он их сначала где-то украл, а потом раздал, он считается героем нашего времени?"