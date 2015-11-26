Первый на ДВ фестиваль юной книги "Фарватер" пройдет во Владивостоке

Центральным элементом фестиваля станет книжная ярмарка с продукцией отечественных издательств

Логотип фестиваля "Фарватер". Фото: Дальневосточный фестиваль юной книги "Фарватер"

Первый на Дальнем Востоке фестиваль юной книги "Фарватер" (12+) пройдет 22-23 июня в Центре детского творчества г. Владивостока (Океанский пр-т, 43), сообщает Primafisha.

Цель фестиваля — познакомить Дальний Восток с актуальной российской подростковой и молодежной (т.н. young adult) литературой, наладить "диалог" между писателями и представителями книжного рынка центра и регионов, а также дать возможность реализоваться молодым местным авторам.

Название фестиваля "Фарватер" напрямую отсылает к морской терминологии: по мысли организаторов, книги, прочитанные подростком в юности — это фарватер, в дальнейшем формирующий его образ мыслей и закладывающий характер.

"Практика показывает, что во Владивосток приходит малое число современных подростковых книг, ежегодно выпускаемых отечественными издательствами. При этом мы в проекте "Кот Бродского" фиксируем растущий интерес подростков к подобной литературе. Книги жанра young adult зачастую не уступают "взрослым" по глубине затрагиваемых тем, говоря с читателем на равных и без поучений. И хоть там порой поднимаются неоднозначные вопросы, в этих книгах есть и мощный целительный потенциал, могущий стать основой для диалога с молодым поколением", — рассказала главный организатор фестиваля "Фарватер" Ольга Аристова.

Участников и гостей фестиваля ждет насыщенная программа: в течение двух дней представители крупнейших профильных издательств, писатели, иллюстраторы и психологи проведут ряд конференций, мастер-классов, лекций и публичных дискуссий. Особое внимание будет уделено работе с подростками и их родителями: так, в открытой полемике на тему "Право быть собой" (12+) примут участие сами представители подрастающего поколения, а одна из лекций будет посвящена буллингу (травле — прим. ред) в школе.

Центральным элементом фестиваля станет книжная ярмарка с продукцией отечественных издательств, ранее не представленной на рынке Дальнего Востока.

"Одна из наших задач — познакомить родителей и их детей с качественной подростковой литературой, поэтому все книги, представленные на ярмарке, отобраны самими издательствами. Представители этих компаний будут работать на мероприятии и смогут проконсультировать всех желающих по вопросу выбора", — поделилась главный организатор фестиваля Ольга Аристова.

Также на фестивале определят победителей дальневосточных конкурсов комиксистов и авторов повестей для подростков. Три лучших повести будут направлены на рассмотрение отечественным издателям, а победитель конкурса получит 25 тыс. рублей. Победители конкурса комиксов получат обратную связь от известных издателей и комиксистов России и мира, а лучшая история будет опубликована на сайте издательства графических романов "Бумкнига".

Помимо перечисленного, в рамках фестиваля "Фарватер" запланирована обширная культурная программа: театральные постановки, концерты, перформансы, экскурсии и шоу. В первый день состоится презентация выставки репортажного художника Кристофа Фишера, чье участие в фестивале стало возможным благодаря поддержке Швейцарского совета по культуре "Про Гельвеция".

Фестиваль юной книги "Фарватер" проводится при поддержке Департамента молодежной политики Приморского края и Центра содействия развитию молодежи Приморского края.

Вход на все мероприятия — свободный. Начало — в 11 ч.

Программу и подробную информацию о фестивале "Фарватер" можно найти на сайте: farwaterfest.ru.

Ограничение по возрасту: 12+