В Хабаровске и Чите люде данной профессии получают зарплату меньше

Во Владивостоке назвали вакансию в 60 тысяч рублей. В Москве получают больше. Фото: pixabay.com

Сервис Superjob благодаря очередному анализу выяснил, кто же во Владивостоке зарабатывает 60 тысяч рублей и сколько люди данной профессии зарабатывают в остальных городах России. На этот раз специалисты сравнивали сколько зарабатывают УЗИ-диагносты. Всего исследование проводилось в 70 крупнейших городах России, сообщает ИА PrimaMedia.

Выяснилось, что в столице ДФО средняя заработная плата УЗИ-диагноста составляет порядка 60 тысяч рублей. Тогда как работа московских специалистов этой отрасли оценивается в 80 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге же труд узиста стоит примерно 66 тысяч рублей.

Примечательно, что. например, в Хабаровске и Чите заработная плата данной категории специалистов ниже. Так, в Хабаровске УЗИ-диагност зарабатывает 58 тысяч рублей, а в Чите — 50 тысяч рублей.