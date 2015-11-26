Производство колесных дисков для БелАЗов начали в Артеме

Новый вид услуг освоен в Артёмовском ремонтно-монтажном управлении ООО "Приморскуголь"
Общество 12:21
Производство колёсных дисков для БелАЗов начали в Артеме. Фото: ООО "Приморскуголь"

Новый вид услуг – производство колёсных дисков для карьерных самосвалов БелАЗ-75131, грузоподъемностью 130 тонн, освоен в Артёмовском ремонтно-монтажном управлении (АРМУ). Запуск нового вида продукции осуществляется в рамках стратегии сервисного предприятия ООО "Приморскуголь", направленной на поиск перспективных возможностей роста объемов производства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Колёсные диски для большегрузного транспорта изготовлены из поковок высокопрочной низколегированной конструкционной стали (Q345B, стандарт GB/T 1591-2008) методом аргонно-дуговой сварки на частотно-регулируемом поворотном устройстве.

Карьерный самосвал БелАЗ-75131, грузоподъемностью 130 тонн

Карьерный самосвал БелАЗ-75131, грузоподъемностью 130 тонн. Фото: ООО "Приморскуголь"

Технология производства, используемая специалистами предприятия, способствует увеличению гарантийных сроков эксплуатации дисков в горно-геологических условиях повышенной сложности.

Производство колёсных дисков для БелАЗов начали в Артеме

Производство колёсных дисков для БелАЗов начали в Артеме. Фото: ООО "Приморскуголь"

Несколько лет назад в Артемовском РМУ началась планомерная реализация программы по освоению новых видов деятельности, востребованных как в угледобывающей, так и смежных отраслях производства. Предприятие расширяет традиционный перечень ремонтных работ за счет динамичного роста производственного ассортимента – изготовления собственной продукции.

Производство колёсных дисков для БелАЗов начали в Артеме

Производство колёсных дисков для БелАЗов начали в Артеме. Фото: ООО "Приморскуголь"

Так, только за последние годы было налажено производство дробильно-фрезерных машин (ДФМ) нового поколения для портов, организовано производство современных электрических мостовых кранов, изготовление ковшей для гидравлических экскаваторов Hitachi и Komatsu: начат выпуск строительных металлоконструкций с разработкой проектной документации.

Разработка ДФМ в исполнении АРМУ – дважды серебряный призер конкурсов "Лучший экспонат", проводившихся в рамках международной выставки технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг" 2017, 2018 годы.

Старейшее (перешагнуло 105-ю годовщину) и вместе с тем современное предприятие Приморского края — Артемовское РМУ с 2012 года ежегодно досрочно выполняет годовой план, активно наращивает объемы производства за счет увеличения заказов сторонних организаций.

Производит ремонт производственной техники, электрооборудования, гидравлики, имеет собственное литейное производство, лабораторию неразрушающего контроля.

Внушительный профессиональный опыт, солидная практическая база коллектива вкупе с постоянным стремлением оставаться на острие технологий позволяют предприятию добиваться устойчивого сохранения качества выполняемых работ.

производство промышленное уголь Приморскуголь

Рынок стройматериалов в Приморье возрождается, но проблемы есть – "Деловая Россия"

15 мая, 17:06

«Мазда Соллерс» потеряет господдержку транспортировки автомобилей с Дальнего Востока

26 апреля, 16:26
Дальний Восток и Москва распробовали второй ЛиТР
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia