Производство колесных дисков для БелАЗов начали в Артеме

Новый вид услуг освоен в Артёмовском ремонтно-монтажном управлении ООО "Приморскуголь"

Производство колёсных дисков для БелАЗов начали в Артеме. Фото: ООО "Приморскуголь"

Новый вид услуг – производство колёсных дисков для карьерных самосвалов БелАЗ-75131, грузоподъемностью 130 тонн, освоен в Артёмовском ремонтно-монтажном управлении (АРМУ). Запуск нового вида продукции осуществляется в рамках стратегии сервисного предприятия ООО "Приморскуголь", направленной на поиск перспективных возможностей роста объемов производства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Колёсные диски для большегрузного транспорта изготовлены из поковок высокопрочной низколегированной конструкционной стали (Q345B, стандарт GB/T 1591-2008) методом аргонно-дуговой сварки на частотно-регулируемом поворотном устройстве.



Карьерный самосвал БелАЗ-75131, грузоподъемностью 130 тонн. Фото: ООО "Приморскуголь"

Технология производства, используемая специалистами предприятия, способствует увеличению гарантийных сроков эксплуатации дисков в горно-геологических условиях повышенной сложности.



Производство колёсных дисков для БелАЗов начали в Артеме. Фото: ООО "Приморскуголь"

Несколько лет назад в Артемовском РМУ началась планомерная реализация программы по освоению новых видов деятельности, востребованных как в угледобывающей, так и смежных отраслях производства. Предприятие расширяет традиционный перечень ремонтных работ за счет динамичного роста производственного ассортимента – изготовления собственной продукции.



Производство колёсных дисков для БелАЗов начали в Артеме. Фото: ООО "Приморскуголь"

Так, только за последние годы было налажено производство дробильно-фрезерных машин (ДФМ) нового поколения для портов, организовано производство современных электрических мостовых кранов, изготовление ковшей для гидравлических экскаваторов Hitachi и Komatsu: начат выпуск строительных металлоконструкций с разработкой проектной документации.

Разработка ДФМ в исполнении АРМУ – дважды серебряный призер конкурсов "Лучший экспонат", проводившихся в рамках международной выставки технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг" 2017, 2018 годы.

Старейшее (перешагнуло 105-ю годовщину) и вместе с тем современное предприятие Приморского края — Артемовское РМУ с 2012 года ежегодно досрочно выполняет годовой план, активно наращивает объемы производства за счет увеличения заказов сторонних организаций.

Производит ремонт производственной техники, электрооборудования, гидравлики, имеет собственное литейное производство, лабораторию неразрушающего контроля.

Внушительный профессиональный опыт, солидная практическая база коллектива вкупе с постоянным стремлением оставаться на острие технологий позволяют предприятию добиваться устойчивого сохранения качества выполняемых работ.