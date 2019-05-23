Каблуки и короткие юбки: Скромные и не совсем скромные выпускницы в российских школах

Многие молодые девушки удивляют своими нарядами
Это интересно 14:52
Выпускница. Фото: pixabay.com

Не секрет, что многие выпускницы в российских школах выглядят старше своего настоящего возраста. В большей степени это связано с физиологическими особенностями. Молодые девушки, без пяти минут уже не школьницы своими нарядами в этот день способны разбить не одно мужской сердце, впрочем, о красоте русских девушек во всем мире ходят легенды. Есть скромные девушки, которые придерживаются старых традиций, но есть, так сказать, и не совсем скромные школьницы с высокими каблуками и короткими юбками. Мы делаем оценочных суждений по поводу скромности платьев девушек, выводы делать лишь вам.
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