Открытый мастер-класс по репортажной фотосъемке пройдет во Владивостоке

Мероприятие в рамках фотовыставки "Поколение М: Live" состоится 31 мая в амфитеатре на набережной Спортивной гавани
Общество 15:58
Фотограф. Фото: Лилия Федосеева, ИА AmurMedia

Как снять городской праздник и документальную фотохронику, сделать эффектное фото для соцсетей и снимок, достойный конкурса, жителям Владивостока расскажут на бесплатной лекции (11+). Мероприятие в рамках фотовыставки "Поколение М: Live" пройдет 31 мая в амфитеатре на набережной Спортивной гавани, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Мастер-класс на тему "Репортажное фото: искусство, которое меняет мир" проведет приморский фотограф Антон Новгородов. Он расскажет, как передать атмосферу и рассказать целую историю с помощью одной лишь фотографии. Присоединиться к событию могут юные фотолюбители в возрасте 11-18 лет, их родители и все желающие, интересующиеся фотоискусством. Начало в 15.00, вход свободный.

Мероприятие пройдет в рамках масштабной уличной фотовыставки "Поколение М: Live" (6+), которая откроется на площадке у фонтана сразу после мастер-класса. Участники экспозиции — школьники от 11 до 18 лет, а все снимки объединены общей темой "Владивосток в объективе: город и люди".

В течение нескольких месяцев для участников проекта "Поколение М" известные фотографы и журналисты Василий Прудников и Александр Хитров проводили серию обучающих мастер-классов, рассказывали об особенностях репортажного и уличного фото, делились профессиональными лайфхаками и секретами "цепляющих" снимков. Таким образом, выставка "Поколение М: Live" станет логическим продолжением масштабной истории по развитию и поддержке фотожурналистики среди подростков во Владивостоке.

"Документальное и уличное фото — популярный у зрителей жанр. Такие снимки отражают нашу жизнь, праздничную и повседневную, спортивную и культурную, исторические события и приметы эпохи. А Владивосток — фотогеничный и богатый на события город. Думаю, многим будет интересно его увидеть глазами детей", — отметила директор ПАО "МТС" в Приморском крае Евгения Сысоева.

Лучшие снимки выставки "Поколение М: Live" будут отмечены призами и дипломами от МТС.

МТС фотография

Детки в сетке: как защитить ребенка от угроз в интернете

23 мая, 09:20

МТС предлагает приморскому бизнесу SIM-карты для интернета вещей за один рубль

17 мая, 12:18
Дальний Восток и Москва распробовали второй ЛиТР
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia