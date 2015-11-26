Открытый мастер-класс по репортажной фотосъемке пройдет во Владивостоке

Мероприятие в рамках фотовыставки "Поколение М: Live" состоится 31 мая в амфитеатре на набережной Спортивной гавани

Фотограф. Фото: Лилия Федосеева, ИА AmurMedia

Как снять городской праздник и документальную фотохронику, сделать эффектное фото для соцсетей и снимок, достойный конкурса, жителям Владивостока расскажут на бесплатной лекции (11+). Мероприятие в рамках фотовыставки "Поколение М: Live" пройдет 31 мая в амфитеатре на набережной Спортивной гавани, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Мастер-класс на тему "Репортажное фото: искусство, которое меняет мир" проведет приморский фотограф Антон Новгородов. Он расскажет, как передать атмосферу и рассказать целую историю с помощью одной лишь фотографии. Присоединиться к событию могут юные фотолюбители в возрасте 11-18 лет, их родители и все желающие, интересующиеся фотоискусством. Начало в 15.00, вход свободный.

Мероприятие пройдет в рамках масштабной уличной фотовыставки "Поколение М: Live" (6+), которая откроется на площадке у фонтана сразу после мастер-класса. Участники экспозиции — школьники от 11 до 18 лет, а все снимки объединены общей темой "Владивосток в объективе: город и люди".

В течение нескольких месяцев для участников проекта "Поколение М" известные фотографы и журналисты Василий Прудников и Александр Хитров проводили серию обучающих мастер-классов, рассказывали об особенностях репортажного и уличного фото, делились профессиональными лайфхаками и секретами "цепляющих" снимков. Таким образом, выставка "Поколение М: Live" станет логическим продолжением масштабной истории по развитию и поддержке фотожурналистики среди подростков во Владивостоке.

"Документальное и уличное фото — популярный у зрителей жанр. Такие снимки отражают нашу жизнь, праздничную и повседневную, спортивную и культурную, исторические события и приметы эпохи. А Владивосток — фотогеничный и богатый на события город. Думаю, многим будет интересно его увидеть глазами детей", — отметила директор ПАО "МТС" в Приморском крае Евгения Сысоева.

Лучшие снимки выставки "Поколение М: Live" будут отмечены призами и дипломами от МТС.