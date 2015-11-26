"Станет лучше"?: Минздрав объявил о новых правилах лечения в больнице

Изменения коснутся и страховых компаний, которые выдают полисы ОМС

Поликлиника. Фото: Александр Ратников

В России со вторника вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Теперь граждане будут лечиться в больницах по-другому. Изменения, прежде всего, касаются лечения россиян в поликлиниках и страховых компаний, выдающих полисы ОМС. Соответствующий приказ опубликовало Министерство здравоохранения 17 мая. Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу сегодня, 28 мая.

Отныне каждому россиянину присвоят определенную группу здоровья. Для этого в ближайшие два года проведут диспансеризацию и осмотры всех без исключения граждан страны.

Тех, у кого найдут хронические заболевания, поместят под постоянное диспансерное наблюдение. Этих пациентов будут обследовать чаще других — несколько раз в год. Отдельно отмечается, что озадачиваться посещением врача придется не больному, а сотрудникам медучреждений или работникам страховых компаний. Они должны будут пригласить пациента на прием.

Что касается страховых компаний, которые выдают полисы обязательного медицинского страхования, их тоже касаются изменения. Страховые теперь обязаны обрабатывать все жалобы пациентов и назначать проверку медицинских услуг, по которым у граждан возникают вопросы.