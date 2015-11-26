Приморцы с инвалидностью станут благополучателями семи социальных проектов НКО

Взрослых научат деревообработке и танцам, а детей – пространственному ориентированию и уверенной коммуникации

Инвалиды. Фото: ИА PrimaMedia

Значительная часть социальных проектов некоммерческих организаций, победивших во втором конкурсе президентских грантов 2018 года, адресована детям и взрослым с инвалидностью. ИА PrimaMedia публикует краткий обзор семи таких проектов и рассказывает, какие проблемы они решают.

Клуб "Танго" получил возможность сделать "Шаг из темноты"



2300 человек — это официально зарегистрированные инвалиды по зрению в Приморском крае. Люди, которые плохо видят или тотально слепые очень неуверенно чувствуют себя в этом мире. Многие практически не выходят из дома. Помочь слепым почувствовать радость бытия взялись авторы проекта "Шаг из темноты". У танцевально-спортивного клуба "Танго" есть успешный пример работы со слепой ученицей – и в этом году клуб решил развить его, набрав целую группу слабовидящих.

Организация "Воскресенье" научит детей с нарушением зрения ориентироваться

Со слепыми людьми работает и краевая организация социальной помощи "Воскресенье". Проект "Взгляд на новую жизнь" направлен на формирование у инвалидов по зрению устойчивых навыков самостоятельного и безопасного передвижения в условиях города для повышения уровня социальной интеграции их в общество. Впервые в Приморском крае обучение пространственной ориентировке и мобильности инвалидов по зрению будет осуществляться в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Слепые и слабовидящие научатся составлять маршруты передвижения в помещениях и на улице, приемам защиты при передвижении и правилам поиска предметов. Опыт реализации предыдущих проектов показал их авторам, что обучение слепых по ориентировке нужно начинать как можно раньше, поэтому особое внимание в проекте уделят обучению детей с глубоким нарушением зрения.

Инвалиды афганской войны создали деревообрабатывающие мастерские

Приморская краевая организация инвалидов войны в Афганистане реализует проект учебно-производственных мастерских, стремясь охватить несколько городов Приморья – Владивосток, Партизанск, Славянку, Дальнереченск. Ветераны-афганцы стремятся чувствовать себя нужными в обществе и зарабатывать по мере сил. В этом году ПКООИВА отмечает свой 15-летний юбилей.

"Театр без границ" объединит обычных подростков и взрослых с инвалидностью

Владивостокский центр "Лицедей" выигрывает президентский грант второй год подряд. Первым его проектом стала театральная студия, в которой могли заниматься дети из семей в социально опасном положении. Школьники под руководством двух режиссеров поставили спектакль "Чучело". Новая постановка "Ночь перед Рождеством" объединит юных студийцев и несколько взрослых с инвалидностью – этот шаг, по мнению авторов проекта, научит подростков помогать, воспитает в них чуткость, эмпатию, даст предпосылку для развития позитивного самоотношения.

Инклюзивная студия "Без границ" на базе центра "Лицедей" действует уже несколько лет. Есть и позитивный опыт совместной работы инвалидов и здоровых — спектакль "Синяя птица".

Детский центр "Лео" поможет детям с нарушениями психики наладить коммуникацию

Заявляя проблему, которую призван решить новый проект детского центра "Лео", его авторы написали: "У детей с проблемами развития наблюдаются нарушения в части нервной системы, ответственной за восприятие. Дети неправильно интерпретируют тактильную, зрительную, слуховую, обонятельную, вкусовую и двигательную информацию, что приводит к проблемам поведения, обучения, развития речи, общения, мышечного тонуса и координации". Сотрудники центра разработали реабилитационные обучающие занятия, которые направлены на уменьшение проблем сенсорной интеграции особых детей. В зависимости от результатов диагностики занятия строятся таким образом, чтобы одним детям помочь справиться с тревогой и неуверенностью, а другим детям – наоборот, помочь "проснуться". Сенсорная интеграция стимулирует развитие эмоций, мышления, речи. Во Владивостоке нет сертифицированных специалистов в области сенсорной интеграции, поэтому грантовый проект предполагает обучение такого специалиста в московском Центре социального развития и обучения "Мир Ощущений". Кроме того, авторы проекта намерены закупить специализированное оборудование и затем проводить бесплатные занятия с детьми с особенностями развития с обязательной первичной диагностикой психоэмоционального состояния. Планируется, что до конца ноября 2019 года 88 детей с отклонениями в развитии смогут пройти курсы реабилитации.

"Школа дружбы" займет особых детей гончарным и ткацким делом

Дошкольная организация "Школа дружбы" также выигрывает президентский грант во второй раз. В декабре 2017 года успешным стал проект "Содействие образованию людей с ОВЗ "В добрый путь" — идея занять подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья гончарным и ткацким делом, помочь реализовать продукты их труда и оказать психологическую помощь их семьям. По мере реализации стала очевидна положительная динамика развития детей, и родилась вторая грантовая заявка. Теперь "Школа дружбы" взяла учеников 5-9-х классов из коррекционной школы-интерната. Проект расширил жанры, открыв направления "Живопись". Авторы хотят профессионально заняться продажей готовых изделий, а выручку от этого направлять в семьи этих детей.

Общественная организация "Восток" поможет приморцам получать лечение за пределами края

Проект "России важен каждый ребенок!" предполагает продолжение деятельности, начатой приморской общественной организацией "Восток" в рамках проекта "Содействие в лечении, реабилитации и социальной адаптации детей-сирот с отклонениями в развитии и детей из социально неблагополучных семей". Проект также ранее выигрывал президентский грант в 2017 году. Целевая группа — дети с ОВЗ, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, воспитывающиеся в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проводя мониторинг социальных и медицинских учреждений Приморского края, авторы проекта выявляют детей, нуждающихся в высокотехнологичном лечении, реабилитации и социальной адаптации. Для каждого ребенка, нуждающегося в помощи, составляется индивидуальный план и разрабатываются механизмы ее оказания. Если необходимо лечение за пределами края – грантовые средства направляют на приобретение авиа и ж\д билетов для детей и сопровождающих.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.