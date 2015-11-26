Сенатор Ростислав Гольдштейн: Отмена роуминга внутри страны – долгожданное решение

Теперь в поездках по стране вести телефонные разговоры по работе, с семьей или друзьями будет не дороже, чем находясь в своем городе
Политика 14:48
Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

С 1 июня в России будет отменен внутрироссийский роуминг. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, вносящее изменения в правила оказания услуг телефонной связи, сообщает ИА PrimaMedia.

Теперь в поездках по стране вести телефонные разговоры по работе, с семьей или друзьями будет не дороже, чем находясь в своем городе. Эксперты отмечают, что роуминг внутри страны давно стал неоправданным, поскольку для самих сотовых компаний он ничего не стоит: прошло то время, когда у того или иного оператора не было своих вышек в каком-то регионе России, куда отправлялся абонент, и он был вынужден покупать связь для своего клиента у другого оператора.

— Плата за роуминг оставалась пережитком прошлого, ненужным и бессмысленным. В данной ситуации абсолютно справедливо и логично оградить граждан от излишних, неоправданных платежей. Наведение порядка в этой сфере услуг увеличит лояльность и доверие населения к сотовым операторам, что обязательно конвертируется для последних в развитие телекоммуникационного рынка. Напомню, уже поставлена задача перейти на уровень связи пятого поколения, то есть впереди амбициозные современные цели, новые технологические вызовы, на фоне достижения которых роуминг внутри страны выглядел бы совсем несуразно, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Отмечается, что операторы сотовой связи будут обязаны устанавливать одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли он в домашнем регионе или в другом субъекте РФ. Кроме того, закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.

Далее Россия будет прилагать усилия, чтобы роуминг был отменен и в масштабе Евразийского экономического союза, куда также входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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