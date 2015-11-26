Восемь депутатов Думы города Арсеньева исключат из фракции "Единая Россия"

Основанием стало нарушение депутатами Устава

Местный политсовет "Единой России" Арсеньевского городского округа исключил из партии восемь депутатов думы. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Местный политсовет "Единой России" Арсеньевского городского округа исключил из партии восемь депутатов думы, не выполнивших решение фракции о консолидированном голосовании за кандидатуру на должность главы города Арсеньева. Расширенное заседание МПС состоялось накануне в АГО при участии члена президиума регионального политсовета Юрия Попова и замруководителя регионального исполнительного комитета партии Екатерины Маленковой. Основанием для исключения из рядов общественно-политического объединения стало нарушение депутатами Устава, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Вступая в ряды партии, человек тем самым обязуется соблюдать ее Устав. В данном случае речь идет о нарушении сразу нескольких положений Устава – о порядке выдвижения кандидатур, о депутатском объединении, о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым представительным органом власти. Своими действиями депутаты нанесли ущерб политическим интересам партии, дискредитировали ее в глазах избирателей", — прокомментировал решение МПС Юрий Попов.

Напомним, 21 мая депутаты думы Арсеньевского городского округа сначала поддержали большинством голосов кандидатуру своего коллеги Владимира Авагимяна на заседании фракции (16 за, 4 – против, 1 – воздержался), а потом проголосовали против (11 против 10. 8 из 11 депутатов, не выполнивших решение о консолидированном голосовании на заседании думы, являлись членами партии).

Секретарь Приморского регионального отделения "Единой России" Людмила Талабаева назвала данный факт нарушением партийной дисциплины и заявила, что действия депутатов не будут оставлены без ответа.

Добавим, что оба кандидата на пост главы Арсеньева – секретарь местного отделения "Единой России" Александр Толстунов и руководитель фракции в гордуме Владимир Авагимян сняли свои кандидатуры от дальнейшего участий в кампании, будет объявлен повторный конкурс на замещение должности главы города.

В ближайшее время депутатам также предстоит провести заседание Фракции, на котором будет поставлен вопрос об исключении лишившихся партбилетов из депутатского объединения "Единой России" в думе города.