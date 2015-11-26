Попробуй себя в "Мозголомке"

Крупный музей оптических иллюзий на Дальнем Востоке открылся в ТВК "Калина Молл"

Перевернутая комната. Фото: предоставлено ГК "Арлекин"

Какие ассоциации при слове "музей" возникают у обычного человека? Наверняка, образы старинных скульптур, антикварных вещей. Как вид досуга, такой формат подойдет не каждому. Неужели музеи уже себя изжили? Во Владивостоке в ТВК "Калина Молл" открылась "Мозголомка" (7+) — крупный музей оптических иллюзий на Дальнем Востоке для взрослых и детей от 7 лет. Отправляемся выяснять, какие они, современные музеи, и могут ли конкурировать с более популярными видами досуга, сообщает ИА PrimaMedia.



Крупный музей оптических иллюзий на Дальнем Востоке "Мозголомка". Фото: предоставлено ГК "Арлекин"

На входе в "Мозголомку" нас встречают аттракционы виртуальной реальности (7+). Любителям пощекотать нервы понравится выбор программ: здесь и мост, и шутер, и симуляторы горнолыжного спуска и американских горок. Конечно, сама зона VR – это отличное дополнение к музею. Сам же музей находится чуть дальше и имеет целых семь локаций оптических иллюзий: комната Эймса, вращающийся тоннель, перевёрнутая квартира, стеклянный и зеркальный лабиринты, световые оптические иллюзии, зона интерактивных иллюзий.

Каждая локация удивительна по-своему. Например, комната Эймса спроектирована таким образом, что два объекта, находящиеся в ней, визуально сильно отличаются по размеру. Причем на первый взгляд это совершенно обычная комната.



Комната Эймса. Фото: предоставлено ГК "Арлекин"

Также никого не оставит равнодушным перевёрнутая квартира – в этой квартире все вверх дном, в прямом смысле этого слова. Вся мебель и домашняя утварь находятся на потолке.

Зеркальный и стеклянный лабиринты – это изюминка музея. Зрелище действительно впечатляющее, но имейте в виду – в лабиринтах легко заблудиться, а найти выход из них – практически невыполнимая миссия. Во всяком случае, бояться нечего, ведь оператор всегда поможет вам выбраться из тупика.

Зеркальный лабиринт. Фото: предоставлено ГК "Арлекин" Стеклянный лабиринт. Фото: предоставлено ГК "Арлекин" 1 / 2

В "Мозголомке" каждый участок максимально задействован, что очень актуально для любителей фотографироваться – здесь локаций для фотосессии хоть отбавляй.

Но фотосессия – не единственная причина, по которой стоит сюда прийти, особенно с ребенком. "Мозголомка" — это современный музей, который носит научно-познавательный характер. Вопросов здесь возникнет больше, чем ответов, по крайней мере до общения с экскурсоводом, который все объяснит и расскажет, например, почему из находящегося в воздухе крана без колебаний течет вода.

К слову, если захочется самостоятельно разобраться в теме нереальных реальностей, то на всех семи локациях вы без труда заметите таблички с названием и описанием феномена. Придя домой, вы сможете изучить источники и углубиться в тему.

Во время нашего посещения "Мозголомки" мы стали свидетелями, как группа детей атаковала вопросами экскурсовода и просила объяснить, почему вращающийся тоннель на самом деле не вращается. А экскурсовод же четко и в доступной форме раскрыл все секреты, заставив усомниться детей и взрослых в своих знаниях.

После такого погружения в науку смело можно отправиться пугаться в "Комнату страха" с куклами-аниматрониками. Ограничение "14+" вовсе не говорит об ее безобидности, все спецэффекты настолько реалистичны, что могут выбить из колеи любого взрослого человека. Там вы встретите зомби-бабушку, огромных собак, восставшего трупа и многих других неопознанных объектов. Признаемся, было страшно!

Одна из локаций музея. Фото: предоставлено ГК "Арлекин" Одна из локаций музея. Фото: предоставлено ГК "Арлекин" 1 / 2

"Мозголомка" — это нестандартный музей, которые удивляет, учит новому, раскрывает секреты и даже пугает. Весь спектр эмоций в одном музее оптических иллюзий "Мозголомка".

Мы находимся по адресу: г. Владивосток, ТВК "Калина молл", ул. Калинина, 8 (3 этаж).

Телефон для справок: +7 (423) 999-98-99.