"Реми" приглашает приморцев на "Праздник молока"

Мероприятие посвящено Международному дню защиты детей и Всемирному дню молока

Праздник молока. Фото: предоставлено "Реми"

Магазин "Реми" в Артёме на ул. Кирова, 191 приглашает всех на "Праздник молока" (0+) в эту субботу, 1 июня. Мероприятие посвящено Международному дню защиты детей и Всемирному дню молока, который также отмечается 1 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

"Реми" предлагает провести этот день весело со своими детьми. На праздник можно прийти всей семьёй – здесь каждый найдёт для себя что-то интересное. Детей ждут весёлые конкурсы, аниматоры, фотозона, мастер-класс по молочным коктейлям. Родители могут попробовать свои силы в соревновании "Молочный чемпион", продегустировать молочную продукцию. И ещё несколько сюрпризов ждёт гостей магазина в этот день. Мероприятия не имеет возрастных ограничений, 0+.

Помимо развлекательной программы в магазине действуют акции на товары, а значит есть отличная возможность сделать покупки по выгодной цене. В ассортименте "Реми" большой выбор товаров для всей семьи: овощи и фрукты, молочная, мясная и рыбная продукция, крупы, макаронные изделия, консервация, кондитерские изделия, бытовая химия и многое другое. Также на территории магазина в Артёме работает собственная пекарня – здесь можно приобрести свежий хлеб и разнообразную выпечку.

Начало праздника в 10.00. Подробности на сайте remi.ru.