Александр Авдеев: Серьезным инвесторам в Артеме дают зеленую дорогу

Глава Артемовского городского округа ответил на вопросы ИА PrimaMedia накануне Дня российского предпринимательства

Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев. Фото: ИА PrimaMedia

День российского предпринимательства отмечался в России 26 мая. Накануне праздника глава Артемовского городского округа Александр Авдеев провел торжественным прием, на который были приглашены представители малого и среднего бизнеса Артема. А чуть ранее он дал интервью корр. ИА PrimaMedia.

Артем самодостаточен, но инвесторам рад

— Александр Владимирович, сегодня вопросы развития предпринимательства в Приморье, так или иначе, связаны с вопросами привлечения потенциальных инвесторов на территории муниципальных образований края. Ведь чем больше проектов, крупных и не очень, тем больше возможностей у местных предпринимателей выйти на более высокую орбиту. Скажите, как обстоят дела с привлечением потенциальных инвесторов в Артеме? Является ли город привлекательным для них?

— Любой город привлекателен для инвесторов в том случае, если, как говорится, "просчитав" экономику территории, на которую они собираются прийти, инвесторы видят, что они смогут здесь развивать свое производство. В противном случае ни о каких инвестициях речи не идет. Судя по тому, что ежегодно на территорию Артемовского городского округа заходит инвесторы со своими программами и с намерением вложить деньги на его развитие, городской округ обладает определенной инвестиционной привлекательностью, показывает стабильность своего экономического развития, ведет планомерную работу по увеличению доходной части городского бюджета.

— Имеются ли на территории округа какие-нибудь крупные проекты, к которым хотелось бы привлечь инвесторов в ближайшее время?

— Главная сложность состоит в том, что на территории Артемовского городского округа практически нет свободной земли. Поэтому единственные крупные инвесторы, которых мы сейчас привлекаем, – это желающие принять участие в развитии игорной зоны в бухте Муравьиной, горнолыжный курорт "Синяя сопка". Плюс те, кому интересен наш "Примринг".

Наличие новых скоростных дорог и автомобильных развязок, выгодное географическое и уникальное транспортно-логистическое положение, богатая ресурсная база, большой потенциал развития обеспечили сегодня наиболее благоприятные условия для развития логистики в Артеме. Всего за период 2018 года в сфере транспорта и логистики застройщиками введено в эксплуатацию 28 объектов общей площадью более 56 тыс. кв. метров. И получено разрешение на строительство ещё 15 объектов сферы транспорта и логистики общей площадью более чем 26 тыс. кв. м,

Сложность привлечения новых инвестиций заключается в том, что логистическая система у нас уже практически выстроена и новым игрокам в неё встроиться уже практически невозможно.

— Говоря об инвестициях, в первую очередь выделяют два параметра: ожидаемую сумму налоговых поступлений в бюджет муниципального образования и количество рабочих мест для местных жителей. Сколько вакансий Артему, например, дала игорная зона? Сколько дает логистика?

— Тут всё зависит от того, какой проект реализуется. По игорной зоне, например, идет сложная раскладка, поскольку часть людей берут на работу из Владивостока, часть – из Артема. Но это специфика бизнеса – часть персонала должна быть определенным образом обучена.

Если говорить о логистике, то в среднем любой логистический центр привлекает к себе на работу от 30 до 100 человек. И при этом кадры могут быть привлечены из Владивостока и Вольно-Надеждинского. Люди охотно устраиваются на работу в Артеме, поскольку у нас платят хорошую заработную плату, которая позволяет обеспечивать семью.

Согласно данным АО "Корпорация развития Дальнего Востока", реализация проектов резидентов свободного порта Владивосток позволит создать на территории Артемовского городского округа более 14 тыс. новых рабочих мест, на мой взгляд, это весьма впечатляющая цифра.

— Получается, Артем выступает как некая точка роста с точки зрения заработной платы?

— Да, это точка роста, которая привлекает сейчас уже жителей других территорий. В качестве примера предприятий, где платят конкурентную зарплату, могу привести такие новообразованные предприятия, как завод "Доброфлота", Авиаполис "Янковский", ООО "Рыбный день", завод сухих строительных смесей. Уже сейчас эти работодатели со своими предложениями привлекательны не только для жителей Артёма, но и других городов, включая столицу ДФО.

Ожидается ввод нового магазина строительных материалов федеральной сети "Леруа Мерлен". Честно говоря, еще не знаю, хорошо это или нет, потому что у наших продавцов строительных материалов появятся проблемы, потому что на данном торговом предприятии, судя по опыту Новосибирска и Хабаровска, ценник будет небольшой. За счет низких цен и большого оборота данное предприятие точно встанет на ноги, а те предприятия, которые у нас на сегодняшний день занимаются обеспечением строительными материалами, могут не выдержать конкуренцию. Как мне рассказали, в Хабаровске остались только те магазины, которые продают то, за чем нет смысла ехать в супермаркет, расположенный в пригороде (лампочки, смесители, другую мелочь).

С другой стороны приходит торговая сеть, где и качество товаров лучше, и цены ниже, и сервис предпочтительней. Несомненно, это благо для жителей Артема, да и для жителей других муниципалитетов, расположенных по соседству, тоже. Будет ли это благом для нашей экономики, посмотрим. Все зависит от того, как это скажется на других торговых точках, на том, сколько местных жителей будет трудоустроено, сколько налоговых поступлений пополнят бюджет Артема.

— Все предприятия, приходящие на территорию вашего городского округа регистрируются здесь как налогоплательщики?

— Все, кто приходит к нам на территорию, должны пройти регистрацию в налоговой инспекции по местонахождению. Я надеюсь, что в итоге будет принят закон, который ограничит регистрацию предприятий, работающих здесь, в других местах, скажем, в Хабаровске, Владивостоке или еще где-то.

То есть, если ты находишься здесь, то будь добр зарегистрируйся здесь же, так как проще будет работать с налоговой инспекцией, с правоохранительными органами, да и решение трудовых споров будет намного проще, если предприятие будет зарегистрировано у нас. Как глава города я не могу напрямую повлиять на то, где предприятие встанет на налоговый учёт, но по мере сил веду работу с собственниками и менеджментом предприятий, убеждаю их.

Серьезных инвесторов не заманивают, серьезные инвесторы приходят сами

— Александр Владимирович, такой вопрос, насколько сильна конкуренция за инвестиции между территориями? Понятно, что Приморский край единый регион, но всегда же есть какое-то толкание локтями за инвесторов, за деньги?

— Создание ТОРов дало возможность районам получить те большие инвестиции, которые были привлечены к развитию Дальнего Востока государством. Артем – город самодостаточный, поэтому мы не получили статус территории опережающего развития. Мы вошли в зону действия режима Свободного порта Владивосток. Такой статус позволил нам самостоятельно привлекать частных инвесторов. Так, инвестиции зашли к нам только в той мере, в какой это связано с логистикой, с возможностью строительства на территории округа складских помещений для логистических цепочек. Зашел, например, "Доброфлот", который купил объект недвижимости у Hyundai.

Сейчас в рамках режима свободный порт на территории Артёма работает 82 компании-резидента, в основном они занимаются логистикой, жилищным строительством, сферой услуг.

Может быть, после того как до нас доведут газ, станет что-то интересное на территории с точки зрения крупных инвестпроектов в других сферах. Если у нас начнется строительство тепловой электростанции с привлечением большого количества людей, то это возможно. Как правило, появление крупной электростанции благотворно сказывается на тарифах и ценах на данной территории, а это автоматически подстёгивает рост производства на прилегающей территории.

— У вас в кабинете висит большая карта Артемовского городского округа, где обозначены поселки, входящие в его состав. Там ожидаются какие-нибудь проекты?

— Возможности Генпланом Артема предусмотрены. В Ясном, например, под индивидуальное-жилищное строительство выделено 400 гектаров. Если в районе Суражевки начнут строить тепловую электростанцию, о которой я говорил, это даст около 2 тысяч рабочих при строительстве и 1,8 тысячи – при эксплуатации. Тогда заработает и Суражевка, и Заводской, и Артемовский.

Угловая – сейчас это логистика, это транспортный узел. Но вот буквально вчера мне звонили люди, которые готовы заниматься производством кирпича и восстановлением кирпичного завода. Я только двумя руками "за". Я готов помогать тем, кто инвестирует в этот проект. Хорошо, если восстановят это производство. Глины у нас хватит на несколько десятилетий.

— В Приморье существует несколько органов, которые занимаются поддержкой инвесторов. Администрацией края создано Инвестиционное агентство Приморского края. Насколько у Артема как административной единицы получается хорошо и тесно взаимодействовать с ним?

— Совсем недавно я встречался с руководством агентства по поводу привлечения инвестиций в программу строительства одной из дорог на территории Артемовского городского округа. Если у нас с агентством получится, город получит очень хорошую дорогу, а горожане комфортную транспортную услугу.

— Сейчас культивируется новый подход к инвестору, когда его чуть ли не за руку сопровождают вне зависимости от того, насколько он крупный. Есть ли подобные практики в Артеме?

— На самом деле, ничего хорошего в том, чтобы заманивать инвесторов, нет. Для того чтобы инвесторы зашли в город, нужно дать им возможность понять, что это за город, какова его специфика и чем он может быть им полезен. Не надо предлагать то, что может привести к неудаче, формировать завышенные ожидания. Такая у меня политика. Если пришел инвестор, то мы дадим ему зеленую дорогу, но он должен сам грамотно принять свое решение. И это не из-за того, что мы не хотим этого. Просто, когда ты кого-то притягиваешь, нужно быть готовым решать все проблемы и выполнять все требования инвесторов, а это не всегда удается. Гораздо продуктивней сосредоточить финансовые потоки тех предприятий, которые уже находятся на территории города Артем. Если это сделать, наш город будет довольно — таки самодостаточным.

Назвался ответственным инвестором, будь им

— Александр Владимирович, в октябре 2018 года депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли закон в области регулирования земельных отношений, согласно которому муниципалитетам, входящим в так называемую Владивостокскую агломерацию, вновь передали полномочий по предоставлению земли (несколько лет этим занимались краевые органы). Как вы считаете, это повлияет на инвестиционную привлекательность Артемовского городского округа?

— С одной стороны – да, а с другой – нет. Потому что, и это надо понимать всем, администрация города просто так раздавать землю не собирается, да и не может. Например, никогда не будет выделена земля там, где находятся зеленые насаждения. Мы знаем множество примеров, когда подобная практика приводит к негативным последствиям.

Лучше мы предложим инвестору другие варианты, поскольку для нас важно, чтобы соблюдались правила застройки. Подобные вопросы надо рассматривать и с экономической точки зрения.

Например, стоят два магазина, оба приносят прибыль. Посмотрел на них некий коммерсант и решил поставить рядом третий магазин, сделал, но теперь все три магазина не получают прибыль. Тогда зачем это было делать?

С другой стороны, в наших полномочиях и интересах убедить человека грамотно подобрать место для строительства своего магазина. Не зря же существуют градостроительные планы, не зря проводятся соответствующие расчеты, всё это нарабатывалось годами. Лучше человеку один раз мотивировано отказать, чем потом много раз выслушивать от него, что администрация не возражала против строительства, а результат получился нулевой, и он потерпел убытки.

— При принятии градостроительных решений вы учитываете мнение самих предпринимателей? Есть у вас орган или совет, который этим занимается?

— Вместе с правом распоряжаться землей нам должны вернуть градостроительные функции. Мы уже создаем сейчас при управлении архитектурой комиссию, в задачу которой входит рассмотрение всего комплекса вопросов, связанных с градостроительством.

Первое, это учет отношения граждан, проживающих возле данного земельного участка. Губернатор Приморья Олег Николаевич Кожемяко уделяет этому большое внимание. И, конечно, в первую очередь надо учесть мнение жителей.

Дальше идет общение с предпринимателем. Обсуждается, как он все это видит, насколько хорошо продумал парковки, благоустройство, подвод электроснабжения, ливневую канализацию, то есть весь комплекс, связанный со строительством.

Мы приветствуем развитие предпринимательской деятельности, но ко всему надо подходить разумно. Чтобы потом в городе не стояли брошенные объекты. Чтобы не было так – застройщику хватило денег только на фундамент – только фундамент и стоит по нескольку десятилетий. Или чтобы не было так – получил человек участок под строительство, а вместо объекта мы видим объявление о продаже 1,5 гектара земли в центре города. Мы же давали эту землю не для продажи, а для строительства. В таких случаях, я считаю, нужно просто забирать землю обратно, если в течение трех лет на участке ничего не меняется.

— А в Артеме есть недострой? Во Владивостоке это проблема.

— У нас есть недострой, есть и так называемые обманутые пайщики. Это дома по улице Рудничной, Тихоокеанской, Сахалинской, по улице Ярославской в Суражевке. Они сейчас достраиваются. Тут губернатор взял ситуацию под личный контроль.

— Каким-нибудь образом администрация Артема может повлиять на ситуацию с тем или иным недостроем?

— Вот так взять и напрямую повлиять мы, конечно, не можем, поскольку не имеем права вмешиваться в чей-то бизнес. У предпринимателя есть свой бизнес-план, и он должен его придерживаться.

Если по каким-то причинам происходит приостановление сроков строительства, мы идем предпринимателю навстречу и продлеваем время на возведение объекта и само право закончить это строительство.

Но бывает такая странная ситуация, когда объект почти достроен, но в эксплуатацию не вводится, потому что чего-то не хватает. И мы по закону ничего не можем сделать с этим предпринимателем. 10 лет назад у нас началась эпопея со строительством нового рынка, и до сих пор она продолжается. То ли у предпринимателя денег не хватает, то ли еще что. Это как раз та ситуация, когда я могу лишь провести с застройщиком профилактическую беседу, у меня как у мэра уже нет возможности воздействовать на этого предпринимателя какими-либо административными мерами.

— Раз уж зашла речь о недостроях и связанных с этим проблемах, не могу не спросить о том, как вы относитесь к претензиям предпринимателя Виктора Кривулина, утверждавшего в СМИ, что администрация АГО ставит палки в колеса частному инвестору, который за свои деньги хочет строить жилье для людей. Что на самом деле произошло?

— В декабре 2014 года компания ООО "Стройдеталь" выиграла конкурс на аренду земельного участка под строительство жилого комплекса. Однако речь шла о реализации проекта по малоэтажной застройке, как это было предусмотрено Генпланом Артемовского городского округа. Договор аренды участка, на котором строительство так и не началось, был расторгнут, компания ООО "Стройдеталь" не исполнила свои обязательства, ссылаясь на то, что администрация АГО предоставила земельный участок, не предназначенный для застройки. В настоящее время по данному вопросу ведется судебное разбирательство. Надеемся, что суд поставит окончательную точку в этом деле.

Однако я не буду возражать, если на самом деле он серьезно зайдет на территорию Артемовского городского округа для строительства. Именно сейчас, когда приняты новые законы, предусматривающие банковское обеспечение застройки, защищающие права покупателей квартир, соблюдение сроков застройки и так далее.

Мы, как и раньше, формируем земельные участки, выставляем их на аукцион. Есть желание – участвуйте. Нет у меня никаких "своих" компаний, никаких "своих" интересов. Заходите со своими инвестициями, стройте. Поскольку сейчас предусмотрено банковское обеспечение, я буду твердо знать, что не будет ни обманутых пайщиков, ни обманутых дольщиков. Потомку что новый закон не позволяет обмануть жителей.

— И все же что-нибудь интересное в плане строительства намечается в Артеме?

— Честно говоря, боюсь сглазить. Когда что-то конкретно начинают строить, тогда и говорю. Впрочем, могу упомянуть о хорошем проекте строительства торгово-развлекательного центра, подобного владивостокским "Черемушкам".

Это должен быть большой центр с полным комплексом обслуживания, с кинозалом, с фудкортом и так далее. Предприниматель взял кредит в банке и пытается достроить то, что он перекупил у тех людей, которым не хватило финансирования на завершение проекта. Надеемся, что центр будет достроен и введен в эксплуатацию в срок.