Губернатор Приморья вручил детям-сиротам ключи от новых квартир в Тавричанке

Олег Кожемяко пожелал молодым новоселам беречь свой дом и создавать новые семьи
Общество 08:55
Дети-сироты получили новые квартиры в поселке Тавричанка. Фото: предоставлено пресс-службой Администрации Приморского края

В администрации Приморского края состоялось торжественное вручение детям-сиротам ключей от квартир. Вчерашние воспитанники детских домов получили жилплощадь в новом доме в поселке Тавричанка Надеждинского района. С новосельем молодых людей поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia.

Глава региона отметил, что своя квартира даст каждому человеку новые возможности и откроет двери в новую жизнь.

"Кто-то из вас уже обзавелся семьей, кто-то снимал жилье, кто-то не мог спланировать семью. Сегодня у вас появляются новые возможности впереди, новая жизнь, уже со своим жильем. Уже можно планировать семью, искать работу в Тавричанке.

У нас там реализуются проекты территории опережающего развития – в области сельского хозяйства, в сфере переработки. Так что я думаю, у вас всегда найдется возможность приложить свои усилия, найти хорошую работу. Мы тоже об этом обязательно позаботимся. Кроме того там расположена рядом вся инфраструктура", — сообщил Олег Кожемяко.

Он подчеркнул, что программа по обеспечению квартирами детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей будет только набирать темпы. Помимо строительства нового жилья, администрация планирует закупать квартиры на вторичном рынке и выдавать сертификаты на самостоятельное приобретение жилплощади. Также есть перспективы в приобретении жилья через муниципалитеты.

"Хочу пожелать вам удачи, успехов, беречь это жилье, заботится о нем, создавать семьи, а мы будем делать так, чтобы ваши жилищные условия улучшались", — сказал Олег Кожемяко.

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Анастасия Стефанова приехала на вручение ключей с мужем и маленькой дочкой. Она рассказала, что ждала получения квартиры всего год и была очень рада узнать, что ее очередь уже подошла.

"Мы уже видели квартиру, нам показали ее сразу же как стало известно о получении. Нам понравилось. Нам хватит пространства. Мы уже были в Тавричанке, жили там пару дней и уже определились, чем там будем заниматься, где работать", — рассказала Анастасия Стефанова.

Еще одна счастливая обладательница новой квартиры Вероника Мишанина рассказала, что стоит в очереди полтора года.

"В прошлом году написала заявление и в этом году стою уже с ключами! Мне 22 года, семьи пока нет. Квартиру я уже видела. Квартира хорошая, однокомнатная, новая – 36 кв. метров. Есть где развернуться. У меня сегодня радостные, волнительные эмоции. Я думаю, что каждый человек, который приобретает собственное жилье, находится в эйфории", — поделилась Вероника.

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Сразу после торжественной церемонии в администрации края, обладатели новых квартир поехали на заселение в Тавричанку.

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