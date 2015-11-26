Новую выплату за рождение первенца получили более 770 семей Приморья

Эта мера социальной поддержки назначается семьям без учета уровня доходов

Паспорт. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Получателями новой единовременной выплаты на первого ребенка стали более 770 семей в Приморье. 371 из них – семья, в которых возраст мамы от 18 до 25 лет, получила доплату из краевого бюджета, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Размер новой выплаты для приморских семей – почти 27,4 тысячи рублей, краевой доплаты – 22,6 тысячи рублей. Таким образом, "стоимость" государственной поддержки молодым родителям составляет 50 тысяч рублей.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, на новую меру социальной поддержки направлено 21,1 миллиона рублей. 8,5 миллиона рублей потребовалось на доплату молодым мамам.

Специалисты напоминают: эти меры социальной поддержки назначаются семьям без учета уровня доходов.

Изменения в закон "О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского края", касающиеся новых выплат, внесены в феврале этого года. Этот шаг продиктован поручениями Президента Российской Федерации и Губернатора края и направлен на улучшение демографической ситуации в регионе.

Вместе с тем, более 4,1 тысячи приморских семей с первенцами являются получателями ежемесячной выплаты, которая выплачивается в российских регионах с 2018 года. Размер выплаты в Приморье составляет почти 13,7 тысячи рублей.

Право на ее получение предоставляется российским гражданам. Доход на одного члена семьи, из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен превышать 19 675,5 рубля в месяц.

Напомним, 1 мая 2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ, который упрощает порядок оформления выплаты.

"Ранее родитель обязан был оформлять пособие в городе, где он сам имел постоянную прописку. Согласно новому закону с этого года заявление на ежемесячную выплату по рождению первенца можно подать как по месту жительства, так и по месту пребывания или фактического проживания", – поясняет врио директора департамента Светлана Красицкая.

Поддержка семей с детьми – один из сегментов национального проекта "Демография". Сегодня в помощь приморским семьям – 26 демографических выплат и компенсаций.

"Мы надеемся, что закрепленная законодательно дополнительная помощь государства может стать важным аргументом для молодых родителей при принятии важного решения о рождении малыша", – подчеркивает врио вице-губернатора Ирина Медведева.

По всем вопросам, связанным с демографическими выплатами, необходимо обращаться в отделы приема Приморского центра социальной поддержки. Телефоны и адреса размещены на сайте краевого департамента труда и социального развития в разделе "Соцзащита".

Получить справочную информацию можно также в МФЦ по месту жительства.