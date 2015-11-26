Бывший замглавы Дальневосточной таможни арестован в Москве по делу о взятках

В июле прошлого года после шумихи в СМИ полковник Фомин уволился "по собственному желанию"

Бывший замглавы Дальневосточной таможни арестован в Москве. Фото: ИА PrimaMedia

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК и пресс-секретаря суда Юнону Цареву. Срок заключения под стражу — до 27 июля.

На сайте судов общей юрисдикции Москвы указано, что Фомин проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет).



Бывший замглавы Дальневосточной таможни арестован в Москве. Фото: fisgnews

В июле прошлого года сообщалось, что на Дальневосточной оперативной таможне проводили проверку сотрудника ФСБ. СМИ писали, что Фомин был тогда же задержан, но в таможне это опровергли. В конце того же месяца Фомин уволился по собственному желанию.

Незадолго до этого следователи обвинили первого замначальника Дальневосточного таможенного управления ФТС Сергея Федорова во взяточничестве. Обвинение было также предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК. Следствие заявило, что Федоров получал взятки на протяжении почти двух лет — их общий размер оценили в 26 млн руб. и $150 тыс. Взамен замглавы таможни покровительствовал частным компаниям и решал их проблемы со ввозом товаров.

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни не занимаются взиманием пошлин и таможенным оформлением, они занимаются случаями нарушения законодательства, в том числе ведут производство по административным делам.

Справка. Павел Евгеньевич родился 11 января 1969 года в Волгоградской области. Имеет два высших образования. В 1991 году окончил Оренбургское высшее командное училище по специальности "инженер по эксплуатации радиотехнических средств", в 2004 году – Оренбургский государственный аграрный университет по специальности "юриспруденция".

В таможенных органах с 1996 года. Пятнадцать лет прослужил в Оренбургской таможне, где прошел путь от инспектора отдела таможенных расследований до начальника оперативно-розыскного отдела. С июня 2011 года П.Е. Фомин проходил службу в должности заместителя начальника Саратовской таможни, затем Оренбургской таможни и с августа 2014 года — заместителя начальника Севастопольской таможни.

Награжден ведомственными наградами – медалями "За службу в таможенных органах" I, II, III степени, имеет нагрудный знак "Отличник таможенной службы".

Женат. Имеет сына.